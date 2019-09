YI Technology svela Kami, per la Connected Home Security

YI Technology presenta anche in Europa la linea Kami per la home security. Primo modello ad essere lanciato la Kami Indoor Camera, che coniuga qualità e prezzo. Kami Indoor Camera è una camera cablata con funzionalità avanzata di motion tracking auto-follow, rotazione e inclinazione meccaniche, privacy mode che consente di accendere/spegnere la camera e opzione Wi-Fi dual band. Questa offerta avanzata mostra un design elegante e sofisticato per gli utenti che richiedono un monitoraggio intelligente degli interni e la flessibilità dello storage nel cloud, a un prezzo inferiore ai 100 euro. Altri prodotti seguiranno della linea Kami seguiranno questa prima referenza.

Tra questi la Kami Wire-Free Security Camera e lo Smart Motion Sensor Starter Kit, che costituiscono un pacchetto competo di home security.

La gamma completa è conforme alle normative GDPR, con i suoi cloud server collocati a Francoforte, in Germania. Offrire la massima sicurezza ai dati dei clienti è un aspetto fondamentale per YI Technology, che garantisce il suo impegno verso la completa compliance alle normative di protezione dei dati.

Sean Da, Ceo e fondatore di YI Technology

Dopo il successo della nostra famiglia di home camera YI, volevamo offrire una linea di livello superiore ai nostri clienti, abbinando la qualità più elevata e la tecnologia più innovativa a un design davvero unico, mantenendo la semplicità e velocità di installazione. Molti clienti guardano con timore ai sistemi di sicurezza più articolati, perché solitamente costosi e difficili da installare. Con la linea di prodotti Kami Home, aiutiamo i clienti a superare questi problemi e ottenere tutti i vantaggi che un sistema di home security può portare.

Attualmente disponibile su Amazon Italia, la Kami Indoor Camera è dotata di:

- registrazione video 1080P full HD sia per le camere indoor che outdoor;

- rotazione a 360º per monitorare l’intera area;

- cloud storage gratuito per tutta la durata del prodotto;

- crittografia End-to-end su Microsoft Azure Cloud;

- speaker e microfono integrati per un audio a due vie;

- motion detection avanzata, che sfrutta il calore per un’identificazione umana avanzata, personalizzabile e accurata;

- rilevamento di audio anomalo;

- opzione full privacy abilitata tramite la app Kami Home, che consente agli utenti di accendere/spegnere l’obiettivo;

- possibilità di spegnere manualmente le luci LED all’interno della app Kami Home

- visione notturna avanzata, ultra-nitida;

- installazione veloce, grazie alle istruzioni passo-passo della Kami Home App (iOS & Android).

L’acquisto della Kami Indoor Camera comprende accesso gratuito per sempre al cloud Kami per lo storage dei video nel cloud. A differenza di altri produttori di security camera, YI Technologies offre cloud storage continuo e gratuito, perché ritiene che un accesso costante ai contenuti registrati non debba essere legato a un abbonamento. Tutti i filmati attivati dalla rilevazione di movimento e suono vengono salvati come clip video della durata di 6 secondi e salvati per sette giorni nel Microsoft Azure Cloud, permettendo agli utenti di ri-guardare gli spezzoni registrati con la massima facilità, senza necessità di nessun tipo di abbonamento. Per chi intende salvare i filmati per tempi più lunghi – 15 o 30 giorni – c’è la possibilità di acquistare un piano ulteriore. L’app Kami consente ai clienti di controllare direttamente la loro camera, cambiare le impostazioni e accedere direttamente per sempre alle riprese esistenti sul Kami Cloud sicuro