Konica Minolta Workplace Hub rivoluziona l’ufficio

Konica Minolta porta in Italia la piattaforma avanzata Workplace Hub, un’architettura in grado di rivoluzionare il lavoro in ufficio e il concetto stesso di AIO.

Questa soluzione per le PMI combina le componenti hardware fondamentali per ogni azienda con software e servizi IT, volti a garantire i più alti livelli di stabilità e sicurezza informatica.

In uno spazio di 1 mq si concentra tutta la tecnologia per supportare il business delle aziende e rendere il lavoro più semplice e collaborativo: server, firewall, access point Wi-Fi e multifunzione integrati con soluzioni avanzate di data protection e cyber security.

Il tutto monitorato dagli specialisti Konica Minolta pronti ad intervenire proattivamente ancora prima che si presenti una criticità o su richiesta del cliente. Ciò consente alle aziende di poter contare su sistemi sempre funzionanti e aggiornati, dedicando il proprio tempo ad attività a valore.

Workplace Hub rappresenta per la PMI Italiana l’opportunità di compiere quel salto tecnologico necessario per ridurre il gap con la grande azienda. A fronte di un canone ricorrente, l’impresa può dotarsi “in un colpo” solo di una infrastruttura IT all’avanguardia, senza necessariamente avere le competenze tecniche per gestirla. Tramite la dashboard admin le principali funzionalità sono accessibili in modo semplice e intuitivo, mentre il service desk Konica Minolta diventa il “sigle point of contact” per ogni necessità, erogando servizi di proattività, sicurezza e supporto.