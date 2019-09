Check Point Branch Office Security: sicurezza potenziata dal cloud

Check Point Software Technologies rende disponibile Branch Office Security, per trasformare la connettività delle filiali aziendali con servizi di sicurezza in-cloud.

Check Point CloudGuard Connect e CloudGuard Edge offrono la migliore prevenzione delle minacce aggiornata e in tempo reale con le più recenti informazioni offerte da ThreatCloud, flessibilità per implementare la sicurezza delle filiali in pochi minuti dal cloud oppure on-premise, integrazione perfetta con i principali provider SD-WAN come VMware e Silver Peak, e una piattaforma unificata di gestione delle minacce e degli accessi che può ridurre i costi operativi fino al 40%.

Poiché sempre più spesso i workload e le applicazioni on-premise delle filiali vengono migrate verso le applicazioni SaaS, le imprese stanno adottando il Software Defined Wide Area Networking (SD-WAN) per indirizzare in modo intelligente il traffico verso i servizi cloud. Tuttavia, collegare le filiali direttamente al cloud aumenta significativamente i rischi per la sicurezza e i costi di gestione relativi. Le filiali non sono più protette dalla sicurezza centralizzata dei data center, il che espone loro e la WAN aziendale a sofisticati attacchi multi-vettoriali di quinta generazione (Gen V).

Cloud Guard Connect e CloudGuard Edge

Check Point offre a tutte le organizzazioni una prevenzione integrata e avanzata delle minacce, riducendo la complessità e abbassando il TCO. Con CloudGuard Connect e CloudGuard Edge, Check Point protegge le connessioni delle filiali al cloud dalle minacce sofisticate con scalabilità dinamica, provisioning intelligente e controllo coerente.

A differenza di altre soluzioni che rilevano semplicemente, Check Point fornisce:

• Prevenzione delle minacce con un catch rate del 100%.

• Soluzioni innovative che combinano l’ispezione a livello di CPU brevettata con cloud-hosted e il sandboxing a livello di sistema operativo per prevenire le infezioni provenienti dai più pericolosi attacchi zero-day e dai sofisticati attacchi di Gen V.

Check Point CloudGuard Connect è aggiornato sui più recenti attacchi Zero-Day e di Gen V attraverso ThreatCloud. ThreatCloud è una base di conoscenze cloud-driven che fornisce informazioni dinamiche in tempo reale sulla sicurezza. Inoltre, raccoglie informazioni sulle minacce da 86 miliardi di decisioni sulla sicurezza, 4 milioni di emulazioni di file e 7000 attacchi Zero-Day ogni giorno.

Check Point CloudGuard Connect protegge le connessioni SD-WAN al cloud. Implementa perfettamente la sicurezza in migliaia di filiali dove lo spazio è limitato e dove non ci sono risorse IT locali. Per le aziende che richiedono una sicurezza in sede per la riservatezza dei dati o per i requisiti di localizzazione dei dati, CloudGuard Edge può essere implementato utilizzando un gateway di sicurezza virtuale che gira su apparecchiature IT di filiale esistenti, inclusi dispositivi SD-WAN dedicati o dispositivi universali per la sede del cliente (uCPE, Customer Premise Equipment). Per fornire alle aziende la massima flessibilità, Check Point CloudGuard Connect è perfettamente integrato con i principali fornitori SD-WAN, tra cui VMware e Silver Peak.

Sia Check Point CloudGuard Connect che CloudGuard Edge sono integrati nella piattaforma di prevenzione e gestione delle minacce R80 di Check Point e nell’Infinity Architecture. Ciò consente alle aziende di avere una visione unificata del panorama delle minacce e dei criteri di sicurezza da un’unica console, indipendentemente dalla forma di servizio CloudGuard che scelgono di utilizzare. Ottengono aggiornamenti in tempo reale sulle minacce alla sicurezza attraverso la dashboard degli attacchi informatici. La piattaforma di sicurezza unificata è integrata con l’architettura Infinity di Check Point per aumentare la produttività della sicurezza, consentendo alle aziende di ridurre i costi operativi fino al 40%.