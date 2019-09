BenQ PD3220U, monitor 4K per il design professionale

PD3220U DesignVue, nuovo monitor BenQ pensato per un utilizzo professionale, offre prestazioni UHD 4K, un'ampia gamma colori DCI-P3 e tecnologia AQCOLOR.

Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation

BenQ PD3220U offre una prestazione del colore P3, calibrata e certificata singolarmente, che corrisponde esattamente alle esigenze dei designer. Incarna il nostro impegno continuo a cercare di soddisfare le più recenti richieste del mercato professionale in termini di accuratezza del colore e funzionalità di visualizzazione, per migliorare sempre di più l’efficienza del lavoro e la produttività creativa.

PD3220U DesignVue è un monitor UHD 4K da 31,5 pollici progettato per i designer professionisti con copertura del 100% dello spazio colore sRGB e del 95% del P3, tecnologia BenQ AQCOLOR, connettività Thunderbolt 3 / DisplayPort / HDMI ed esclusiva tecnologia Eye-Care.

Dotato di un pannello IPS LED UHD (3840x2160) 4K da 31,5" con una densità di 140 PPI, il BenQ PD3220U offre una precisione dei dettagli impeccabile con una copertura del 95% della gamma colori DCI-P3 e del 100% dello standard sRGB e Rec. 709.

Verificata da CalMAN per il rigoroso rispetto degli standard cromatici leader di settore, la tecnologia proprietaria AQCOLOR del BenQ PD3220U è supportata da una calibrazione personalizzata dei colori di fabbrica che garantisce una precisione cromatica assoluta.

Le prestazioni cromatiche del BenQ PD3220U sono ottimizzate dal supporto HDR10 e dalle funzionalità specifiche per i professionisti del design.

La modalità CAD / CAM offre un contrasto eccellente per le linee e le forme nelle illustrazioni tecniche; la modalità Animazione migliora la luminosità delle aree scure senza sovraesporre quelle più chiare; la Modalità Darkroom ottimizza la luminosità e il contrasto dell'immagine per gli ambienti di post-elaborazione con poca luce.

Infine, novità che troviamo per la prima volta nel BenQ PD3220U, la modalità M-Book replica con precisione le prestazioni del colore P3 dei dispositivi iMac e MacBook / MacBook Pro spesso utilizzati dai designer professionisti.

La purezza di linee dello schermo edge-to-edge esalta l’impatto estetico del monitor, mentre la regolazione in altezza permette di adattarlo ai diversi spazi di lavoro. Il PD3220U consente inoltre la connettività video, audio, dati e alimentazione, oltre al collegamento daisy chain tra due monitor tramite Thunderbolt 3.

Dotata di ingressi Thunderbolt 3, DisplayPort e HDMI, la funzione KVM permette ai designer di visualizzare e controllare due PC, Mac o laptop da un singolo monitor e da un solo set di tastiera e mouse, sincronizzando simultaneamente la commutazione USB e video.

La versatilità del design del PD3220U è ulteriormente potenziata dall’Hotkey Puck G2 di seconda generazione, un'ingegnosa esclusiva BenQ che facilita il controllo del menu OSD. L’Hotkey Puck G2 è dotato di tre tasti a funzione singola e uno a ruota per consentire agli utenti di assegnarli alle funzioni di cui fanno maggior uso.

Basta un solo tasto per passare rapidamente da una modalità di visualizzazione all'altra o una piccola rotazione del pulsante a ruota per regolare contrasto e luminosità. Inoltre, per proteggere gli occhi dei designer nel corso di lunghe sessioni di lavoro, il PD3220U è dotato del sistema Eye-Care, leader della categoria, completo delle tecnologie esclusive BenQ Low Blue Light e Flicker-Free.