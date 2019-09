Epson Expression Photo, stampa fotografica di alta qualità

Semplicità e performance di alto livello per la linea Expression Photo all-in-one di Epson, in grado di stampare foto nei formati A4 e A3 con inchiostri a 6 colori. Disponibile da settembre con i modelli XP-8600 e XP-970, la linea Expression Photo all-in-one è la soluzione ideale per gli appassionati di fotografia alla ricerca di una stampante all-in-one capace di stampare foto di alta qualità.

Renato Salvò, Business Manager Prodotti Consumer di Epson Italia

Gli appassionati di fotografia vogliono la flessibilità di stampare a casa foto che abbiano una qualità pari a quella della loro reflex digitale. I modelli XP-970 e XP-8600 rappresentano una soluzione eccellente grazie agli inchiostri a 6 colori, che consentono di produrre foto di alta qualità e lunga durata. Queste stampanti all-in-one vantano un'interfaccia utente moderna e sono perfette per tutta la famiglia, grazie alle nostre app gratuite di stampa da mobile, che semplificano la stampa diretta dai dispositivi smart.

Entrambi i modelli - proposti in un design compatto ed elegante - permettono di stampare da mobile. Queste stampanti all-in-one con Wi-Fi e Wi-Fi Direct offrono agli utenti infatti tutta la libertà di stampare come e quando vogliono e permettono di stampare con facilità foto e documenti direttamente da smartphone e tablet, grazie alle app gratuite di Epson.

Gli inchiostri Claria Photo HD a 6 colori consentono di stampare fotografie lucide di livello professionale e di lunga durata. Inoltre, con l'ampio display touch-screen a colori da 10,9 cm è semplicissimo stampare fotografie direttamente da una scheda di memoria. Si può stampare su CD e DVD e, con l'alimentatore posteriore per supporti speciali, anche su una vasta gamma di supporti e formati (il modello XP-970 arriva fino all'A3), tra cui le carte fotografiche più spesse.

I modelli XP-8600 e XP-970 offrono una vasta gamma di funzionalità intuitive, tra cui la stampa fronte/retro automatica per formati A4, il vassoio di uscita motorizzato e l'accensione automatica per una maggiore comodità. È possibile passare da un'attività all'altra grazie ai due vassoi a caricamento frontale (A4 e formato fotografico).