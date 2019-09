Netgear, la gamma Insight si arricchisce di nuove soluzioni

In occasione di IFA 2019 Netgear ha presentato alcune feature ancora più avanzate della soluzione Insight, dedicata alla gestione via cloud delle rete aziendale. Si tratta di un nuovo access point Mesh con switch 4 porte gigabit Ethernet integrato, uno switch a 10 porte gigabit con una maggiore capacità PoE supportato da Insight, l’inclusione all’interno dell’ecosistema Insight di altri switch Smart Pro Managed e l’aggiunta dell’Instant Captive Portal per tutti i prodotti wireless gestiti da Insight.

Le caratteristiche dei nuovi prodotti

Insight Instant Mesh combina la tecnologia WiFi mesh brevettata e la piattaforma Insight per la gestione da remoto e supporta gli access point a prestazioni elevate, Netgear WAC540 Access Point Wireless e anche l’innovativo access point multi-mode mesh WiFi, WAC564. In pochi e semplici click, attraverso l’app Insight, è possibile espandere l’area di copertura in pochi passaggi, aggiungendo fino a un massimo di 5 unità di WAC540 o WAC564.

Una delle cinque unità sarà configurata come ‘’root’’ e andrà quindi a connettere la rete WiFi a internet mentre, le altre 4 unità, saranno configurate come ‘’extender’’ e amplieranno la copertura WiFi. Sia WAC540 che WAC564 possono fungere da root o extender e l’utente può decidere di configurare la rete in autonomia oppure affidarsi ad Insight.

Insight Instant Mesh WiFi Multi-mode Access Point (WAC564) è il primo WiFi access point multi-mode che può fungere sia da root che da extender in una rete WiFi Mesh o addirittura come WiFi access point autonomo. Con lo switch integrato da 4-port Gigabit Ethernet, le aziende possono ampliare facilmente la loro rete WiFi o via cavo con supporto multi SSID e VLAN.

Instant Captive Portal permette alle aziende di fornire un accesso guest-WiFi sicuro. Gli ospiti possono connettersi alla rete WiFi utilizzando come login il proprio profilo social e le aziende possono quindi prevedere analisi dei dati web, pubblicità personalizzabile, gestione delle sessioni e log storage. Le feature aggiuntive di Instant Captive Portal comprendono, tra l’altro, pagamenti personalizzabili in base alla quantità di tempo d’utilizzo della rete attraverso PayPal; campi di registrazione personalizzabili con supporto per checkbox, dropdown, input field, un anno di guest log-in automatico come previsto dalle normative europee.

Il servizio Dark Web Intelligence è una tecnologia scalabile e basata sul cloud che permette alle imprese di trasformare i dati relativi a minacce globali in informazioni utili. Questa tecnologia consente a qualsiasi azienda di risparmiare tempo e risorse perché accelera le tempistiche di risposta ad un’eventuale crisi, grazie all'interfaccia user-friendly che fornisce informazioni dettagliate e accessibili dall’azienda o dal Service Provider.

Ulteriori benefici di NETGEAR Dark Web Intelligence Service includono:

-monitoraggio e protezione dei dati degli utenti, credenziali delle carte di credito e identità grazie alla vasta gamma di sensori utilizzati dalla tecnologia;

-visualizzazione intuitiva attraverso grafici e tabelle di informazioni relative ad eventuali minacce; in questo modo l’utente potrà comprendere e intervenire ad attacchi in maniera rapida e accurata;

-presenza di una dashboard personalizzabile con la visualizzazione di dati in tempo reale.

Novità anche per Netgear Business Insight Hardware

Il modello Smart Managed Pro Switch Ethernet da 10 Porte Gigabit PoE+ (GS110TPP) rientra ora nella lista dei prodotti che possono essere gestiti da Insight. GS110TPP è dotato di potenti funzionalità L2+ e L3, funzionalità PoE avanzata e prestazioni e usabilità potenziate. Gli Smart Managed Pro Switch sono progettati appositamente per reti convergenti in cui voce, video e dati sono gestiti tutti attraverso un’unica piattaforma di rete. Ottimizzati per l’efficienza della rete, per risparmiare sui costi di gestione e per una semplice gestione, gli switch rispondo in maniera immediata alle esigenze delle PMI, in termini di funzionalità, performance e qualità.

Il nuovo firmware Insight di Netgear è ora disponibile su quattro dispositivi Smart Managed Pro switch da 24-port e 48-porte: 24-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch (GS728TPv2), 24-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch (GS728TPPv2), 48-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch (GS752TPv2), 48-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch (GS752TPPv1).

Struttura robusta in metallo, design senza ventole e possibilità di posizionarlo su desk o appenderlo alla parete, lo switch 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Unmanaged Switch è lo strumento ideale per installare 4 dispositivi PoE + in casa o in ufficio; si collega automaticamente al router per l’aggiunta istantanea di 4 connessioni via cavo per una connessione Gigabit senza interruzioni.