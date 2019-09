La gamma ConceptD Pro Acer si allarga con GPU Nvidia Quadro

Acer ha deciso di allargare la linea di notebook ConceptD Pro integrando GPU Nvidia Quadro e ha incrementato anche i monitor certificati Pantone con ConceptD CM2241W. La famiglia di notebook della serie ConceptD Pro sono equipaggiati con GPU NVIDIA Quadro e processori Intel Core di nona generazione e progettati per offrire le massime prestazioni e per reggere lunghe ore di utilizzo ininterrotto. La serie Pro con Windows 10 soddisfa i rigidi requisiti delle applicazioni avanzate di realtà virtuale, intelligenza artificiale e di analisi dei big data. Fedele al design senza tempo di ConceptD, i notebook offrono tastiere con retroilluminazione color ambra per uno stile sobrio ma professionale.

Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc.

Siamo entusiasti di offrire le GPU NVIDIA Quadro su tutto il nostro portafoglio di PC indirizzati ai creativi e ai clienti professionali e aziendali più esigenti. Insieme alla potenza dei processori Intel Core di nona generazione, questi potenti strumenti di lavoro aiuteranno i creativi a concentrarsi sulle loro creazioni sia in ufficio che in viaggio.

ConceptD 9 Pro, progettato per fornire potenza e lavorare in gruppo

ConceptD 9 Pro è al vertice della serie Pro ed è un innovativo notebook che stimola la creatività grazie all'esclusiva cerniera Acer Ezel Aero Hinge con lavorazione CNC. ConceptD 9 Pro è equipaggiato con processori Intel® Core i9 fino alla nona generazione per prestazioni multi-thread premium, e con grafica fino all'NVIDIA Quadro RTX 5000 per il supporto di AI/deep learning, simulazioni ingegneristiche e grandi progetti di animazione che richiedono potenza, flessibilità e compatibilità incrociata. La dotazione include la penna Wacom EMR che si collega magneticamente al ConceptD 9 Pro.

ConceptD 7 Pro, potenza e flessibilità in un design leggero

Equipaggiato con un display 4K da 15,6 pollici, Acer ConceptD 7 Pro è progettato per fornire elevate prestazioni in movimento e fa parte del programma RTX Studio. Con uno spessore di soli 17,9 mm e un peso di soli 2,1 kg, il suo design elegante lo rende perfetto per gli utenti che cercano l'equilibrio ideale tra potenza e portabilità. È equipaggiato con un processore Intel® Core i7 di nona generazione che supporta carichi di lavoro intensivi che richiedono elevate prestazioni.

ConceptD 5 Pro, produttività di alto livello in movimento

Parte del programma RTX Studio e disponibile con display IPS1 da 15,6 e 17,3 pollici, entrambi con una straordinaria risoluzione 4K UHD, i notebook della nuova serie ConceptD 5 Pro sono perfetti per gestire complesse sessioni di progettazione CAD, animazione e simulazione. La dotazione include anche processori Intel Core i7 fino alla nona generazione e grafica NVIDIA Quadro RTX 3000 per soddisfare le esigenze di architetti, animatori 3D, creatori di effetti speciali e piccoli studi di progettazione.

ConceptD 3 Pro, silenzioso con buone prestazioni

ConceptD 3 Pro è il prodotto più accessibile della serie ConceptD Pro. È destinato ai nativi digitali come fotografi, studenti di design industriale, designer di interni e grafici, nonché ai professionisti dei social media, come gli YouTuber. Progettato per essere facile da usare in movimento, gli utenti possono accedere al sistema toccando il lettore di impronte digitali integrato tramite Windows Hello, per un accesso facile e sicuro.

ConceptD 5 e ConceptD 3, potenza e precisione

Acer non ha dimenticato i creativi che apprezzano il design proponendo i nuovi notebook ConceptD 5 e ConceptD 3. Entrambi equipaggiati con processori Intel® Core™ i7 fino alla nona generazione, offrono le prestazioni necessarie per produrre di più in meno tempo. Il nuovo ConceptD 5 è disponibile con display da 15 e 17 pollici ed è stato aggiornato con GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 per soddisfare le esigenze di potenza e mobilità. ConceptD 3 ha un aspetto pulito, con la sua finitura bianca opzionale, ed è silenzioso così che gli utenti possano concentrarsi sui loro progetti.

Nuovo monitor ConceptD - CM2241W

Il nuovo ConceptD CM2241W è un elegante monitor da tavolo ideale per gli utenti che desiderano collegare un display esterno alla propria workstation. Ha un'affascinante cornice sottile, offre un'eccellente precisione del colore, con una copertura pari al 99% della gamma di colori Adobe RGB, e una visione estremamente fluida grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz.