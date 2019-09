Acer firma Swift 5, il notebook più leggero al mondo

Oltre alla sua innegabile leggerezza, Swift 5 di Acer ha una configurazione che comprende i recentissimi processori Intel Core di decima generazione e Windows 10.

Progettati per offrire prestazioni in movimento, i notebook Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) e Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) offrono tutto ciò che serve in un notebook ultra-portatile: uno chassis con un design elegante e cornici sottili, prestazioni eccezionali ed elevata autonomia. Indirizzati a studenti e famiglie, i desktop all-in-one Acer Aspire C sono PC sottili, salvaspazio e dallo stile elegante, con cornici incredibilmente sottili per dare più importanza alle immagini, e prestazioni elevate per supportare una vasta gamma di attività.

Acer Swift 5, il notebook da 14 pollici più leggero al mondo

L'Acer Swift 5 da 14 pollici è conosciuto fin dall'inizio come il più leggero della sua classe, grazie a un telaio realizzato con una combinazione perfettamente bilanciata di leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio. L'ultima generazione pesa solo 990 grammi con il chip grafico opzionale1 dedicato NVIDIA GeForce MX250, o ancora meno con la rinnovata grafica integrata Intel® Iris® Pro, tutto in uno spessore di soli 14,95 mm. Lo schermo ha una cornice sottile su tre lati, che porta il rapporto schermo-corpo all'86,4%.

Progettato per i professionisti in movimento, Swift 5 è un notebook leggero ma potente, con un'autonomia fino a 12,5 ore per coprire un'intera giornata lavorativa. Gli utenti possono accedere tramite il lettore di impronte digitali integrato tramite Windows Hello, per un accesso facile e più sicuro.

James Lin, direttore generale, notebook, business dei prodotti IT, Acer

Ci chiediamo continuamente come possiamo migliorare ulteriormente il notebook 14 pollici più leggero al mondo. Nel nuovo Swift 5 abbiamo integrato un chip grafico dedicato e i più recenti processori, in modo che chi usa il computer in mobilità non debba più scendere a compromessi tra portabilità e prestazioni.

Grazie al processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione e un massimo di 512 GB di storage SSD PCIe Gen 3x4, assicura agli utenti prestazioni elevate e colori brillanti sul touchscreen IPS Full HD da 14 pollici. Swift 5 dispone di un connettore USB Type-C con supporto Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) e supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali.

Acer Swift 3, un notebook elegante e potente

Acer Swift 3 è un notebook elegante e leggero con uno schermo IPS3 Full HD da 14 pollici, un peso di soli 1,19 kg, disponibile nelle colorazioni grigio e rosa. Nello chassis da 15,95mm racchiude una grande potenza, grazie al processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oppure una GPU opzionale NVIDIA GeForce MX250, spinge le prestazioni a un livello sempre ottimale. Può installare fino a 512 GB di memoria SSD PCIe Gen 3x4, 16 GB di RAM LPDDR4, e dispone di connettività Thunderbolt 3 e Intel Wi-Fi 6 a doppia banda, per un'esperienza wireless più fluida e piacevole. Offre fino a 12,5 ore6 di autonomia e la ricarica rapida: con una carica di 30 minuti può stare acceso per 4 ore in condizioni di riproduzione video. Per garantire un'elevata qualità del colore Swift 3 include anche Acer Color Intelligence e la tecnologia Acer ExaColor per immagini vivide e ottimizzate.

Acer Aspire C Series, il prodotto ideale per tutta la famiglia

Con il suo design compatto ed elegante, l'all-in-one ultrasottile Acer Aspire C ha uno spessore di 6,8 mm1 e presenta un look elegante e molte funzionalità pensate per gli studenti e tutta la famiglia. È disponibile con schermi IPS Full HD da 27 pollici, 24 pollici e 22 pollici, e tutte le configurazioni includono processori Intel Core di decima generazione e una GPU dedicata NVIDIA MX130 opzionale. Lo spazio di archiviazione prevede fino a 1 TB tramite un SSD1 M.2 NVMe e fino a 2 TB con un HDD da 2,5 pollici, 32 GB di memoria DDR4-2666.

Per garantire privacy l'otturatore della fotocamera si copre fisicamente quando la webcam non è in uso. Chi necessita di due schermi potrà collegarli mediante l'uscita HDMI. Sono presenti quattro porte USB 3.1 Gen 11 per collegare periferiche quali stampanti, dispositivi di gioco, mouse e tastiere. La tecnologia Acer Vision Care consente di non affaticare gli occhi, mentre Acer Bluelight Shield riduce l'esposizione alla luce blu, e la tecnologia Flickerless1 riduce lo sfarfallio dello schermo per un maggiore comfort visivo.