Lenovo pensa alle PMI e propone i ThinkBook da 14” e 15”

Hanno processori Intel Core di decima generazione i laptop ThinkBook 14” e 15”, le novità che Lenovo ha messo a punto per le PMI. Aggiornato anche ThinkBook 13s. Annunciati in occasione di Tech Life, i ThinkBook 14” e 15” sono progettati per le piccole e medie imprese (PMI) e offrono elevate prestazioni e connettività. Mentre il ThinkBook 13s è aggiornato ai processori Intel Core di decima generazione consentendo prestazioni ancora magggiori. Eleganti e progettati per gli uffici moderni, i ThinkBook offrono massima affidabilità, sicurezza e connettività favorendo un ambiente lavoro smarter per gli utenti business attenti allo stile.

ThinkBook è il laptop progettato per l’ufficio moderno

ThinkBook è il nuovo brand di laptop pensati per le piccole e medie imprese e per gli utenti business che non possono rinunciare a servizi essenziali quali la sicurezza, l’affidabilità e i servizi di supporto, ma al contempo desiderano avere dispositivi eleganti che offrano in un PC l’esperienza d’uso di uno smartphone, in uno stile moderno ed elegante.

Eric Yu, Sentio VP e General Manager, Lenovo SMB

ThinkBook non è semplicemente una nuova linea di laptop. Lo abbiamo progettato specificamente per la nuova generazione di professionisti che comprende la Gen Z e i Millennial, con funzionalità e design che lo rendono intuitivo e reattivo come uno smartphone. Non solo, ThinkBook offre prestazioni e dotazioni di sicurezza a livello aziendale, evitando all’IT delle piccole e medie aziende di doversi preoccupare della protezione del sistema.

Una ricerca condotta da Lenovo in Nord America, Sud America, Europa e Asia, sugli utenti finali ha evidenziato le caratteristiche a cui tengono di più nella scelta del pc per uso lavorativo; quasi il 40% degli intervistati, appartenenti alla generazione dei Millennial e della Gen Z, è interessata ai materiali utilizzati e all’estetica del dispositivo. La preferenza è per i laptop eleganti con esperienze simili a quelle offerte dagli smartphone con cui passano il tempo libero.

I Millennial e Gen Z costituiscono oggi quasi il 60% della nuova forza lavoro e oltre a desiderare prodotti premium, si aspettano che la tecnologia di cui dispongono permetta loro di lavorare ovunque. Che sia in ufficio o durante un viaggio di lavoro, la nuova generazione di utenti business ha bisogno di strumenti che favoriscano la collaborazione tra colleghi e produttività ovunque si trovano. Funzionalità smart, connettività avanzata e prestazioni elevate sono le risorse chiave che gli utenti cercano, mentre la sicurezza è garantita da ThinkShield.

Lenovo ha progettato ThinkBook sui feedback dei clienti realizzando una linea di prodotti in grado di offrire ai numerosi nativi digitali che fanno parte della forza lavoro delle aziende gli strumenti di collaborazione necessari per rimanere agili, creativi e produttivi, garantendo allo stesso tempo che le funzionalità di livello aziendale offrano al personale IT una maggiore tranquillità.

Prestazioni avanzate, sicurezza e smart working

Esteticamente eleganti, ma allo stesso tempo tecnologicamente avanzati. I ThinkBook sono costruiti in alluminio e integrano le funzionalità business che consentono alla nuova forza lavoro produttività, sicurezza e affidabilità in ogni luogo.

Principali caratteristiche:

-Prestazioni: I processori Intel Core di 10 generazione offrono prestazioni all’avanguardia ottimizzando le risorse con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Hardisk PPCIe SSD e memoria DDR4 per gestire carichi di lavoro sempre più importanti, grazie anche a Intel Optane Memory H10 con Solid State Storage. Esperienza di connessione super-veloce Gigabit via cavo o Wi-Fi 61 Intel opzionale

-Sicurezza: Funzione Smart Power con lettore di impronte digitali integrato per login immediato. Protezione della privacy con la cover ThinkShutter per la webcam. Smart Working.

-Porta USB interna per la connessione wireless del mouse.

-Gestione delle call con Skype for Business con i tasti di scelta rapida

-Funzionalità di ricarica e alimentazione di dispositivi USB-C grazie al nuovo connettore USB-C Gen2 con funzionalità complete. Elimina la necessità di trasportare caricabatterie separati.