Aruba Jelastic Cloud, PaaS che offre scalabilità alle imprese

Aruba Jelastic Cloud è il nuovo servizio di Platform as-a-Service che offre alle imprese scalabilità e un versatile impiego delle risorse virtualizzate.

Una soluzione PaaS è indicata per applicativi che necessitano di carichi differenziati, mantenendo comunque scalabilità, high availability, separazione dei servizi e semplicità di gestione. In quest’ottica, Jelastic Cloud fornisce gli strumenti necessari per andare incontro a molteplici esigenze, dal sito web orientato all’inserimento dati alle applicazioni cloud-native più sofisticate, completando tutte le fasi del ciclo di vita del software.

Si tratta di una tipologia di Cloud innovativa e facile da usare, che consente, grazie alla modalità a consumo Pay-as-you-use, di pagare unicamente le risorse effettivamente utilizzate. La nuova soluzione Aruba vede nella flessibilità il suo vero punto di forza, perché offre in un’unica soluzione una vasta gamma di tecnologie, fra le quali PHP, Java, Ruby, Node.js, Python, e .NET / .NET Core, oltre ai Docker container e ai cluster Kubernetes.

Jelastic Cloud offre massima scalabilità grazie alla tecnologia a container Docker, che consente di eseguire applicazioni secondo il modello Container as a Service (CaaS), e ai Cloudlet, unità corrispondenti a 400 MHz di CPU e 128 MB di RAM, con i quali è possibile dimensionare a piacere i propri ambienti, garantendo quindi il massimo rendimento delle risorse utilizzate senza sprechi dovuti a servizi inutilizzati.

Jelastic è disponibile attraverso l’intuitivo pannello self-service e il suo marketplace costantemente aggiornato, permette di effettuare in pochi click il deployment di servizi complessi - come il famoso cluster Kubernetes con strumenti di gestione e scalabilità integrati.

L’offerta di Jelastic Cloud è composta da una soluzione pay-as-you-use con tariffazione oraria e tre pacchetti a tariffazione mensile:



• Jelastic Cloud - “Pay-as-you-use” prevede che si paghino solo le risorse di cui si necessita; ha un prezzo di 0,0085 euro/ora+ IVA per Cloudlet con uno sconto fino a 0,0040 Euro / ora + IVA quando il consumo è in crescita e include oltre 100 Cloudlet per environment, storage a 0,0006 euro/ora + IVA per GB e IP Pubblico a 0,0042 euro/ora + IVA;

• Jelastic Cloud – Small ha un prezzo di 25,99 euro/mese + IVA ed include 12 Cloudlet per environment (9 riservati e 3 dinamici), 10 GB di storage incluso, un environment ed un indirizzo IP.

• Jelastic Cloud – Medium ha un prezzo di 74,99 euro/mese + IVA ed include 15 Cloudlet per environment (11 riservati e 4 dinamici), 100 GB di storage incluso, fino a 2 environment ed un indirizzo IP;

• Jelastic Cloud – Large ha un prezzo di 149,99 euro/mese + IVA ed include 21 Cloudlet per environment (16 riservati e 5 dinamici), 150 GB di storage incluso, fino a 3 environment e un Indirizzo IP.