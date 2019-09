Le nuove soluzioni targate NetApp per piattaforme VMware

Da NetApp, in arrivo soluzioni combinate per piattaforme VMware per un'infrastruttura semplificata, scalabile e ad alte prestazioni adatta per qualsiasi cloud. Al VMworld 2019 a San Francisco, la società ha debuttato con NetApp HCI per VDI con VMware Horizon 7, nuova soluzione di Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Ha inoltre annunciato la disponibilità di NetApp Kubernetes Service (NKS) e dei NetApp HCI Implementation Services per VMware Private Cloud, tutti progettati per accelerare i Workload di VMware e rendere più facile per i clienti eseguire le loro applicazioni ovunque vogliano.

Brett Roscoe, Vice President, Product Management, NetApp Cloud Infrastructure Business Unit

Nel mondo odierno in cui i dati sono fondamentali, un accesso più rapido e semplice alle applicazioni e ai dati è la chiave per il successo aziendale. Come risultato della nostra partnership con VMware, proponiamo soluzioni di gestione rivoluzionarie per infrastrutture virtuali, cloud privato, cloud pubblico e virtualizzazione desktop - in qualsiasi cloud, offrendo un'unica esperienza - che offrono una semplicità superba per ambienti complessi e ad alte prestazioni.

Gli amministratori di VMware che creano, distribuiscono, mantengono e ottimizzano un'infrastruttura di rete e server chiamati in misura sempre maggiore a soddisfare le elevate aspettative dell’azienda in termini di prestazioni, scalabilità, agilità, convenienza. Realizzare l'infrastruttura ideale spesso comporta costi elevati quando l'IT è costretto a scendere a compromessi tra semplicità, scalabilità e prestazioni. Con queste nuove soluzioni di NetApp, gli amministratori di VMware possono gestire e monitorare in modo efficiente i loro ambienti, scalare verso l'alto o verso il basso a seconda delle necessità, salvaguardare e proteggere i loro dati ovunque si trovino.

Le nuove soluzioni di NetApp per VMware

NetApp Kubernetes Service (NKS) su VMware. NKS supporta ora un servizio Kubernetes interamentegestito su VMware vSphere, indipendentemente da dove viene eseguita l'infrastruttura VMware. NKS elimina e riduce la complessità del deployment e della gestione dei cluster Kubernetes on-premise del loro workload applicativo, offrendo funzionalità Enterprise come aggiornamenti locali, controllo degli accessi basato su ruoli (RBAC), gestione del ciclo di vita dell'applicazione, configurazioni multicloud e Hybrid-cloud e automazione delle mesh dei servizi Istio - il tutto supportato dai livelli di servizio di classe Enterprise di NetApp.

NetApp HCI per VDI, il portafoglio HCI di NetApp, ora include nodi semplici e GPU-enabled per accelerare ambienti di infrastruttura desktop virtuale 3D ad alte prestazioni. Le nuove offerte migliorano notevolmente le prestazioni per gli utenti che utilizzano applicazioni complesse e ad alta intensità di dati come l'imaging medicale, il CAD/CAM e altre applicazioni tecniche e scientifiche che richiedono un'attenzione particolare per funzionare in modo efficace in ambienti desktop virtualizzati:

-la nuova soluzione NetApp HCI per VDI con VMware Horizon 7 supporta tutte le principali soluzioni VDI di terze parti con VMware Horizon. I clienti possono installare, espandere e aggiornare le capacità facilmente, aggiungendo risorse storage e computazionali in modo indipendente.

-Il nuovo nodo di calcolo H615C è l'ultima versione del nostro portfolio di GPU in continua espansione per applicazioni tecniche e scientifiche ad alte prestazioni. Offre livelli di prestazione garantiti e può essere fornito con un carico di lavoro discreto.

Il servizio di implementazione NetApp HCI per il Cloud privato VMware amplia la soluzione integrata per accelerare il deployment di una piattaforma di cloud privato per soddisfare le esigenze aziendali di oggi e scalare facilmente per il futuro. Il nuovo servizio di acquisizione e implementazione chiavi in mano di NetApp offre l'esperienza per costruire un cloud privato scalabile, preconfigurato e facilmente fruibile, con la semplicità e la convenienza di NetApp HCI e la potenza di un cloud privato basato su VMware, ovvero un'applicazione pronta per i workload critici. Allineando la piattaforma tecnica con i risultati di business del cloud richiesti, NetApp può contribuire ad accelerare l'implementazione di un cloud privato basato su VMware garantendo ai clienti che la nuova piattaforma sia facilmente e rapidamente scalabile.