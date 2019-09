Darktrace presenta la nuova tecnologia Cyber AI Analyst

Per potenziare l’attività dei security team, Darktrace lancia Cyber AI Analyst, che riproduce i processi del pensiero umano per investigare sulle minacce machine-speed. Tra i primi utenti che hanno utilizzato Cyber AI Analyst è stata registrata una riduzione del 92% del tempo necessario per indagare sulle minacce e fornire soluzioni ai responsabili aziendali.

In genere, un analista umano spende circa da mezz'ora a mezza giornata per indagare su un singolo incidente di sicurezza sospetto, ricercando modelli, formulando ipotesi e giungendo a conclusioni su come mitigare la minaccia e condividendone poi i risultati con il resto dell'azienda.

Il Cyber AI Analyst di Darktrace accelera questo processo, conducendo indagini continue in background e operando a una velocità maggiore e su scala superiore rispetto alle capacità umane.

La nuova tecnologia Darktrace è il risultato di oltre tre anni di ricerca presso il Centro Ricerca & Sviluppo di Darktrace a Cambridge, nel Regno Unito. Attraverso l’utilizzo di varie forme di machine learning, tra cui l'apprendimento non supervisionato, supervisionato e il deep learning, la tecnologia ha appreso l'intuizione umana e le tecniche di oltre 100 analisti informatici di livello mondiale attraverso migliaia di implementazioni da parte dei clienti.

Mike Beck, Global Head of Threat Analysis, Darktrace

L'onere di indagare sulle minacce ricade in genere sulle spalle di un numero ristretto di professionisti di sicurezza esperti. Con Cyber AI Analyst, i team di sicurezza possono affidarsi all'IA per investigare centinaia di minacce contemporaneamente, consentendo agli analisti di focalizzarsi sulle attività più strategiche.

Imparando dalle milioni di interazioni tra gli analisti esperti di Darktrace e dalle rivelazioni dell'Enterprise Immune System, il fiore all’occhiello di Darktrace per il rilevamento delle minacce, il Cyber AI Analyst combina l'esperienza umana con la coerenza, la velocità e la scalabilità dell'intelligenza artificiale. La capacità dell'IA di indagare ogni possibilità, creare connessioni tra eventi apparentemente distinti e gettare luce rapidamente sull'intera portata di un incidente di sicurezza riduce drasticamente il "time to meaning" e consente ai team di sicurezza di risparmiare una notevole quantità di tempo.

Chris Kissel, Research Director di IDC

Il Cyber AI Analyst di Darktrace presenta le informazioni di sicurezza in un format elegante e intuitivo e con rapidità. Indagando automaticamente gli eventi di sicurezza, l’AI Analyst aiuta a ridurre il rumore di fondo più di qualsiasi altra tecnologia. Si tratta di uno sviluppo importante per il settore della sicurezza.