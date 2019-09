WiFi Orbi Mesh Netgear, connessione wireless stabile

Netgear ha pensato alle abitazioni, sempre più numerose, che dispongono di una rete WiFi a cui si connettono diversi dispositivi e propone il sistema WiFi Orbi Mesh. La soluzione innovativa che pone un nuovo standard per le reti wireless, è stata presentata durante IFA 2019. II portfolio di prodotti Netgear con l’introduzione standard WiFi 6 è il più completo del settore e oggi, con l’introduzione di Orbi WiFi 6 Mesh, Netgear è in grado di fornire anche la soluzione più performante.

La nuova generazione di sistemi WiFi Orbi Mesh nasce per rispondere alle esigenze del mondo di oggi e del futuro; ovvero una realtà sempre più connessa dove, all’interno di ogni abitazione, ci sono una moltitudine di dispositivi sempre accesi e costantemente connessi alla rete WiFi, molti dei quali utilizzano applicazioni a banda larga per lo streaming 4K/8K UHD con funzionalità multischermo.

David Henry, Senior Vice President of Connected Home Products di NETGEAR

Siamo soddisfatti di essere i primi a lanciare sul mercato il futuro dei sistemi WiFi Mesh e di rispondere con soluzioni altamente performanti alle esigenze degli utenti in termini di velocità di connessione, copertura e capacità. Nel 2016, abbiamo presentato il primo sistema WiFi Orbi Mesh facendo conoscere al mondo le potenzialità del nostro sistema WiFi mesh Tri-band con backhaul dedicato. Oggi stiamo percorrendo la strada del multi-gigabit in un’epoca in cui i dispositivi hanno sempre più necessità di una maggior velocità di connessione. L’aumento del numero di dispositivi domestici WiFi richiede reti in grado di supportare questo cambiamento. Orbi WiFi 6, con una capacità di connessione quattro volte superiore rispetto al precedente standard, è l’unico in grado di garantire una gestione fluida e ottimale della banda.

All’esigenza di dover garantire una rete WiFi costante, stabile e veloce per ogni dispositivo connesso alla rete WiFi domestica, risponde il nuovo sistema WiFi 6 Orbi Mesh che, grazie al nuovo standard, è in grado di supportare il traffico generato dai numerosi smart device collegati alla rete domestica che abbiamo oggi e che si prevede avremo negli anni a venire.

Il WiFi 6 fornisce un numero maggiore di “corsie” rispetto alla tecnologia precedente, le quali garantiscono una superiore capacità di gestione del traffico, assicurando che i dispositivi che richiedono una connessione WiFi più veloce non vengano rallentati da quelli più lenti. Facendo una similitudine, è la stessa differenza che sussiste tra guidare in una strada trafficata a quattro corsie e in un’autostrada a sei corsie.

Bisogna considerare che i dispositivi smart sono in grado di garantire una user-experience ottimale solo se utilizzano una connessione WiFi adeguata ed evoluta.

NETGEAR è consapevole dell’aumentare della domanda di banda larga e in effetti la velocità Internet offerta dai fornitori di servizi è in crescita e le velocità di gigabit sono sempre più diffuse. Orbi WiFi 6 permettere di sfruttare la velocità giga sia attraverso la porta WAN da 2.5Gbps sia attraverso il link-aggregation.

Il sistema Orbi WiFi 6 utilizza la tecnologia brevettata Tri-Band mesh Netgear con connessione backhaul dedicata che garantisce un roaming all’interno delle mura domestiche senza compromessi. Orbi WiFi 6 è stato progettato per coprire qualsiasi abitazione con un numero elevato di dispositivi connessi.

Oltre a una capacità quattro volte superiore rispetto allo standard precedente e a una maggiore velocità, il nuovo standard WiFi 6 garantisce una maggior durata della batteria di smartphone e tablet.