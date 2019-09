Ricoh mette in mostra a Viscom la creatività nella stampa

Ricoh sarà presente a Viscom 2019 con il concept “Ripensa la creatività, reinventa la produttività” e il suo portafoglio di soluzioni per la comunicazione visiva.

Giorgio Bavuso, direttore Commercial e Industrial Printing di Ricoh Italia

Ricoh è il partner ideale per intraprendere la strada dell’innovazione nei mercati Sign & Display, Garment Decoration e Industrial Printing. I visitatori potranno toccare con mano tutte le possibilità del mondo della comunicazione visiva e scoprire nuovi scenari di business più profittevoli.

Dal 10 al 12 ottobre a Rho Fiera Milano, i visitatori potranno infatti sperimentare la creatività resa possibile dai prodotti Ricoh recentemente lanciati sul mercato. Per mostrare al meglio le potenzialità delle tecnologie, Ricoh ha ideato uno spazio interattivo, ospitato nel Pad 8, stand L18, dove i visitatori potranno scoprire come reinventare la creatività e la produttività per ampliare il business.

Tra le novità che verranno presentate la nuova tecnologia proprietaria latex roll to roll Ricoh Pro L5160 dedicata al mondo delle Graphic Arts, e Ricoh Pro T7210, la soluzione flatbed top di gamma, in grado di stampare su materiali rigidi e dedicata al settore Visual Communication e Industrial Decoration. Per stampare e personalizzare su capi d’abbigliamento (Direct-to-Garment) sarà a disposizione degli operatori una vetrina applicativa che presenterà prodotti finiti realizzati con Ri1000 da aziende del settore che hanno già scelto questa e le altre soluzioni Ricoh DTG.