Distribuzione device IT, Microtech sigla accordi con Brevi

Microtech, specializzata in dispositivi hi-tech, sigla un accordo con il nuovo partner Brevi, per la distribuzione dei suoi prodotti più prestigiosi.

L’alleanza permetterà la massima diffusione dei dispostivi, grazie all’esperienza di oltre 35 anni maturata da Brevi sul mercato italiano.

L’accordo tra le due aziende prevede la distribuzione di tutti i prodotti dell’azienda italiana tra cui le ultime linee di ultrabook, tablet, 2-in-1 e PC Microtech – e-tab Pro, e-book Pro, e-cube e e-tab Style. L’attività sarà portata a termite attraverso una rete di 28 cash&carry e più di 13.000 rivenditori in tutta Italia.

Ciò garantirà una commercializzazione efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale.

Nata nel 2007 a Milano per erogare servizi di supporto tecnologico ai propri clienti, Microtech è oggi una delle imprese italiane di riferimento nel settore delle tecnologie mobili. L’obiettivo del brand è quello di garantire qualità e affidabilità ai propri clienti, semplificando gli aspetti della complessa interazione uomo-macchina.

Nel corso degli anni l’azienda ha stabilito partnership strategiche con alcuni tra i principali protagonisti dell’era digitale, tra i quali Intel, Microsoft e DefenX. Non solo, Microtech ha anche rafforzato la propria rete distributiva avvalendosi della collaborazione di nomi importanti per quanto riguarda il mercato della distribuzione.

Fabio Rifici, CEO di Microtech

Siamo molto soddisfatti della partnership con Brevi, ci siamo affidati a un distributore efficiente che vanta il primato nazionale per quanto riguarda la distribuzione informatica italiana. Questo, oltre a garantire un valido affiancamento al nostro store online, ci permette di avere una copertura territoriale molto ampia.

Brevi, con una struttura di circa 140 dipendenti, più di 80 marche a catalogo e oltre 6.500 referenze a listino, fa parte dell'esclusiva Top Ten di settore. L’azienda è presente a fianco dei grandi operatori multinazionali ed è ai primissimi posti come società a capitale interamente italiano. È un distributore specializzato nei prodotti hardware e in particolare in notebook, computer e server.

Brevi si propone come valido interlocutore per gli operatori che lavorano nel mondo dell’IT e, più in generale, per tutti coloro che trattano prodotti di tecnologia.