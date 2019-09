Zoho One Orchestly rende possibile l’automazione dei processi

Zoho One costituisce un vero e proprio sistema operativo al servizio di ogni tipo di azienda, un pacchetto multifunzionale per tutti i processi di business.

Il prodotto soddisfa le esigenze di marketing e vendite, il supporto clienti, la contabilità, le attività delle risorse umane, ma anche la business intelligence e altro ancora.

Zoho One ora include Orchestly, una nuova applicazione per la gestione del flusso di lavoro aziendale che consente ai clienti di creare, gestire e ottimizzare senza sforzo i propri processi di business attraverso un'interfaccia drag-and-drop.

A due anni dal lancio sul mercato, Zoho One ha registrato una crescita considerevole e ora è utilizzata da oltre 20.000 clienti che hanno fatto di Zoho One il sistema operativo per la propria attività. Con tre nuovi servizi aggiunti al sistema operativo, una nuova applicazione capace di collegare ogni operazione aziendale e numerosi aggiornamenti, Zoho One continua a offrire un valore ineguagliato.

Zoho One è il sistema operativo per le aziende; per un cliente è molto più che una semplice suite di oltre 45 applicazioni. Zoho One è una piattaforma, costruita su uno stack tecnologico, su cui è possibile la gestione un'intera azienda. Zoho One oltrepassa i sili dipartimentali e aiuta a guidare il processo decisionale in modo molto più intelligente. Può essere personalizzato con potenti opzioni e cresce per adattarsi alle esigenze e agli obiettivi di ogni azienda, portando a un time-to-value più breve e al successo complessivo.

Zoho One è stato lanciato con una suite di 35 applicazioni distinte. Nel giro di due anni si è evoluto in un potente sistema operativo per aziende con oltre 45 applicazioni, insieme a numerosi servizi integrati tra cui AI, Business Intelligence, Messaggistica, Ricerca e altro. Zoho One è oggi una piattaforma personalizzabile, estensibile e integrabile, sempre al medesimo costo per i clienti.

Il prezzo di Zoho One è di euro 30 per dipendente o euro 75 per utente al mese. In un mondo in cui i vendor fatturano ai propri clienti ogni centesimo per le opzioni non comprese nei contratti base, ogni nuova funzionalità di Zoho One, servizio o prodotto menzionati in questo comunicato stampa sono inclusi gratuitamente nella suite.