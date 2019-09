VOIspeed UCloud supporta pienamente i device Yealink CP9XX

VOIspeed, il Cloud PBX di TeamSystem Communication, è oggi pienamente compatibile con i sofisticati apparati Yealink della serie CP9XX.

Si tratta di un risultato importante, frutto della stretta collaborazione tra gli sviluppatori di TeamSystem Communication e il reparto tecnico di Yealink. Grazie al supporto esteso dei due team VOIspeed UCloud sarà in grado di sfruttare al meglio tutte le innovative funzionalità nell’ambito della voice communication che le proposte della serie CP9XX con i relativi accessori mettono a disposizione.

Dotati tecnologia antirumore e tre array di microfoni, i telefoni per conferenze Yealink sono in grado di assicurare una qualità della voce di livello HD, mentre gli apparati CP920, CP930 e CP960 (con i loro microfoni aggiuntivi CPW90), grazie alla piena compatibilità con VOIspeed UCloud, garantiscono le migliori esperienze utente e una grande flessibilità.

Alla luce di questa novità, VOIspeed UCloud consente oggi agli installatori di soddisfare una vasta gamma di esigenze, che vanno dalla gestione di sale riunioni medie e grandi, piccole meeting room e postazioni individuali.

Paolo Cinti, Responsabile di Prodotto di TeamSystem Communication

Yealink si è dimostrato un partner tecnologico estremamente affidabile, in grado di garantire sem-pre tempi di risposta incredibilmente rapidi. L’ampliamento della nostra partnership, che si è arricchita con il supporto alle soluzioni per l’audioconference e con l’accesso al servizio di ge-stione centralizzata in Cloud, consente oggi ai nostri partner di coprire un mercato sempre più vasto, assicurando al contempo una notevole semplicità d’installazione e una straordinaria rapidità d’intervento sull’intera soluzione di telefonia integrata in VOIspeed UCloud.

Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication

Siamo davvero lieti di essere tra i principali partner di Yealink per il mercato italiano. Riteniamo che Yealink sia il produttore di apparati telefonici in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo, nonché una delle aziende più innovative tra quelle operanti in questo mercato. Con Yealink siamo sicuri di poter soddisfare esigenze di ogni tipo, da quelle dei piccoli studi con un ridotto numero d’interni, per arrivare alle grandi aziende con più sedi. Yealink rappresenta per noi una sicurezza sia in fatto d’innovazione, sia di continuità.

Susan Su, Regional Sales Manager di Yealink

La partnership tra Yealink e VOIspeed, oltre a essere basata su solide basi collaborative, è anche molto forte dal punto di vista commerciale. Yealink e VOIspeeed rappresentano un perfetto esempio di ecosistema nell’ambito della unified communication.