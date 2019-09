Ansys Cloud, velocità e capacità di calcolo per le simulazioni

Disponibile nel software di simulazione Ansys, Ansys Cloud permette simulazioni ad alta fedeltà, riducendo i cicli di sviluppo e accelerando il time to market. Soluzione HPC (high performance computing) basata su Microsoft Azure, Ansys Cloud mette a disposizione degli ingegneri un’enorme capacità di calcolo, necessaria per la ricerca nel campo del 5G, dei veicoli autonomi, dei veicoli elettrici e di altri mega trend.

Presentato a febbraio, Ansys Cloud è stato adottato da centinaia di clienti: le PMI hanno la possibilità di sfruttare centinaia di compute core per risolvere problemi complessi senza dovere acquistare costose infrastrutture HPC; le aziende di maggiori dimensioni, che già dispongono di risorse HPC proprie, usano Ansys Cloud per ricavare capacità di calcolo extra nei momenti di picco.

Bert Blocken docente all’Università di Tecnologia di Eindhoven

Abbiamo prodotto una serie di grosse e complesse simulazioni aerodinamiche sulle biciclette su Ansys Cloud, usando Microsoft Azure Active Directory e il supporto Azure per scenari cloud ibridi, che ci ha fornito una connessione facile, istantanea ed economica alle risorse HPC ogni qualvolta fosse necessario. I nostri ricercatori hanno potuto connettersi ad Ansys Cloud direttamente dal proprio desktop all’interno di Ansys Fluent, conducendo simulazioni estremamente complicate a una velocità finora inimmaginabile. I risultati della simulazione si sono rivelati preziosi, rivelando significativi guadagni aerodinamici che hanno permesso di fare progredire molto le nostre ricerche.

Annunciata in maggio, l’integrazione di Ansys Cloud con Ansys Electronics Desktop - comprendente Ansys HFSS e Ansys SlWave - consente ai clienti del comparto elettronico di ottenere dati di performance, importanti per assumere in modo rapido decisioni critiche nell’ingegneria elettronica. Ad esempio, un cliente che ha progettato prodotti elettronici ad alta velocità usando il solutore a matrice HFSS ha potuto ridurre sensibilmente i requisiti hardware su un PCB complesso, con una riduzione della Ram per macchina dell’85%. Lo stesso solutore a matrice HFSS è risultato inoltre 2 volte più veloce in Ansys Cloud, garantendo una velocità globalmente 10 volte maggiore.

Navin Budhiraja, General Manager Cloud & Platform di Ansys

Ansys Cloud ha guadagnato rapidamente il favore degli utenti, che ricavano un vantaggio immediato dalla maggiore velocità di simulazione e dalla maggiore agilità che ne deriva. L’incorporazione di Ansys Electronics Desktop nell’ultima versione di Ansys Cloud amplia le possibilità di accesso a risorse HPC on demand, con miglioramenti sia nella qualità dei prodotti sia nel time to market.

Anche gli utenti di Ansys Mechanical possono beneficiare di potenza di calcolo facilmente accessibile per risolvere modelli complessi al di fuori della portata delle macchine desktop. Utilizzando Azure, gli utenti di Ansys Cloud di ogni settore possono tagliare i costi grazie al modello di licenza basato sull’utilizzo effettivo sia per l’hardware sia per le applicazioni Ansys: i clienti acquistano solo la capacità HPC necessaria, evitando grossi investimenti. Ansys Cloud crea un accesso cloud sicuro e trasparente unendo il software Ansys con i servizi di livello enterprise Azure.