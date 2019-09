Panasonic Toughbook 55, personalizzazione on the go

Più fessibilità, produttività e sostenibilità sono le caratteristiche che distinguono Toughbook 55 Panasonic. Ulteriore novità, il device può essere personalizzato. Il Toughbook 55 di Panasonic è un notebook clamshell che consente agli utenti di integrare un lettore smartcard, migliorare le performance grafiche, aggiungere spazio di memoria aggiuntivo o un lettore DVD o Blu-Ray semplicemente inserendo l’unità necessaria nel nuovo Slot UniversaleToughbook. Al momento dell’acquisto, è possibile personalizzare 3 porte aggiuntive sul dispositivo scegliendo tra slot di espansione, VGA, True Serial e una a scelta tra quarta porta USB, seconda GLAN o Rugged USB 2.0.

Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Panasonic Mobile Solutions

Questo dispositivo cambia le regole del gioco. Porta la tecnologia semi-rugged a un nuovo livello di flessibilità, produttività e sostenibilità. Gli utenti possono personalizzare il loro device ovunque si trovino, per meglio adattarsi alle necessità del loro lavoro in quel momento. Chi lo acquista, investirà sul dispositivo sapendo di contare sulla flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti di esigenze del business e della forza lavoro, anche a lungo termine. Infine, viene ridotto l’impatto ambientale del device, poiché consente la riparazione e la sostituzione di componenti singoli anziché dover smaltire o inviare l’intero notebook in riparazione in caso di guasto.

Ideale per il lavoro in mobilità

Il Toughbook 55 è un device semi-rugged con l’aspetto di un business notebook. È leggero (2,08kg), sottile (32,8mm) e facile da trasportare grazie alla robusta maniglia dal design premium. Ciononostante, è più resistente del suo predecessore, grazie alla certificazione Ingress Protection Rating IP53 contro polvere e schizzi d’acqua e alla resistenza alle cadute da un’altezza massima di 91cm (MIL-STD810H). Anche l’operatività a temperature estreme è stata migliorata, per lavorare senza difficoltà da -20°C a +60°C.

Con un’autonomia migliorata di un massimo di 20 ore, per un totale di 40 ore di autonomia estesa con l’aggiunta di una seconda batteria hot swap, il Toughbook 55 non è solo flessibile, ma anche instancabile.

Facilità nelle operazioni

Progettato per l’utilizzo inserito in dock per veicoli, il Toughbook 55 dispone di riconoscimento vocale migliorato e di funzionalità speaker. Con 4 microfoni opzionali, il tasso di riconoscimento vocale è del 98%* Oltre a disporre di funzionalità stereo migliorate (92 dBA), è facile da utilizzare per le conversazioni a bordo di veicoli o in ambienti di lavoro rumorosi.

Anche la tastiera del TOUGHBOOK 55 è stata migliorata; ora è ancora più facile da usare e personalizzabile per un lavoro più efficiente. Al momento dell’acquisto può essere selezionata la retroilluminazione opzionale con varianti di colore, mentre i tasti, ben isolati e con design a foglia, facilitano la scrittura; le lettere sono in resina, per una visione facilitata sia alla luce che al buio.

Il TOUGHBOOK 55 può essere usato in un’ampia gamma di ambienti, dalle zone in piena luce solare a quelle in cui la luce va tenuta al minimo (luminosità massima 1000 cd/m2, luminosità minima 2 cd/m2) . Comprende una fotocamera frontale opzionale da 2MP, con IR e copertura scorrevole per la webcam, a garantire la massima privacy.

Protetto da minacce fisiche e digitali

Il TOUGHBOOK 55 è uno dei primi notebook sul mercato a disporre di una nuova piattaforma di sicurezza avanzata che lo rende un dispositivo Windows 10 Pro all’avanguardia, dotato di protezione hardware, software e di identità, attiva fin dalla prima accensione. L’ottava generazione di processore Intel Core i5 vPro, i componenti Panasonic avanzati e le feature di Windows 10 Pro assicurano infatti la massima protezione contro gli attacchi firmware, proteggendo la fase BIOS, e contro gli attacchi al device, proteggendo l’accesso ai dati anche quando l’OS è in modalità standby.

Inoltre, il TOUGHBOOK 55 offre la nuova protezione dell’identità grazie alla possibilità di richiedere, come opzione, un lettore di impronte digitali, lettore smart card o lettore smart card contactless. Il riconoscimento facciale è garantito dalla tecnologia Windows Hello tramite fotocamera frontale opzionale.