Wolters Kluwer e l’importanza della conservazione documentale

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia organizza dal 18 settembre al 9 ottobre 8 tappe lungo tutta la penisola per aiutare i commercialisti italiani.

L’obiettivo è quello di supportare i professionisti nel processo di acquisizione di una maggiore consapevolezza circa l’importanza della dematerializzazione documentale e della conservazione sostitutiva. L’azienda, oltre a essere in prima linea per aiutare imprese e commercialisti con attività sul territorio, vanta un esteso portfolio di soluzioni software.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha organizzato un roadshow lungo tutta la penisola, per permettere ai commercialisti italiani di approfondire la tematica della conservazione documentale sostitutiva, e non soltanto quella delle fatture elettroniche.

“Adempimenti Telematici e Conservazione Sostitutiva nell’ottica della Digitalizzazione dello Studio Professionale” è il titolo che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha dato al roadshow, che si pone l’obiettivo di approfondire non soltanto gli adempimenti ma il futuro stesso della professione del commercialista, nell’ottica di una digitalizzazione sempre più diffusa, diversificata ed ampia.

La trasformazione digitale diffusa della professione del commercialista consentirà ai professionisti italiani non soltanto l’adeguamento ai nuovi adempimenti telematici, ma permetterà, con l’adesione agli obblighi di conservazione documentale in modo organizzato, coerente ed efficace, anche una rinnovata e più ampia offerta di servizi alla propria clientela.

Il roadshow di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia affronterà gli adempimenti telematici approfondendo gli aspetti pratici e le novità del periodo (l’invio telematico dei corrispettivi, il debutto della comunicazione nelle operazioni transfrontaliere, l’esame della fatturazione elettronica a nove mesi dal debutto) e la conservazione legale sostitutiva, approfondendone le caratteristiche ed analizzando i ruoli.

Verranno discusse ed analizzate le opportunità che emergono insieme al nuovo obbligo, come la conservazione in house o in outsourcing, gli aspetti di obbligatorietà della conservazione legale sostitutiva o per quali documenti è consigliabile o possibile adottare il nuovo obbligo, insieme ai consigli di buone prassi per una corretta conservazione a norma.

Esperti della materia e tecnici e consulenti di Wolters Kluwer Tax & Accounting esporranno gli obblighi normativi e illustreranno ai partecipanti le opportunità legate alla nuova prescrizione anche attraverso le nuove soluzioni digitali “Conservazione SMART” e “ARKon”.

Il roadshow ha preso il via lo scorso 18 settembre a Verona e dopo aver toccato Firenze, Bologna, Torino, Milano, Perugia e Roma, terminerà a Napoli il prossimo 9 ottobre.

La partecipazione agli eventi è gratuita e consentirà di acquisire quattro crediti formativi in materie obbligatorie.