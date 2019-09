Anche per Zyxel la videosorveglianza è sempre più importante

Il settore della videosorveglianza non solo ha un peso sempre maggiore, ma cresce anche tecnologicamente. Per questo Zyxel ha lanciato degli switch PoE specifici.

L'Internet of Things (IoT) è in forte crescita, presenta opportunità di business interessanti, tra cui svetta sicuramente il segmento della videosorveglianza. Visto il crescente sviluppo tecnologico delle telecamere di sicurezza, gli switch PoE svolgono un ruolo essenziale nelle implementazioni dei sistemi di sorveglianza. L’offerta attuale di networking non soddisfa pienamente le esigenze delle moderne installazioni. Zyxel, leader del settore nella progettazione e produzione di switch, ha sviluppato gli switch PoE, serie GS1300 e GS1350, pensati appositamente per le applicazioni di videosorveglianza.

Crowley Wu, vice presidente della divisione Networking di Zyxel

Tutti parlano di come le applicazioni IoT creeranno future opportunità di business. In Zyxel abbiamo combinato la nostra ricerca e sviluppo con il feedback dei clienti per produrre questi switch di riferimento, permettendoci di approcciare le enormi opportunità dell'IoT.

Con un’ampia gamma di modelli, una varietà di porte ed un elevato budget di potenza, gli switch possono rendere operative e funzionanti le reti di telecamere di sicurezza, anche con tutte le porte connesse. Inoltre, ogni modello è dotato di porte uplink aggiuntive per connettersi al core della rete senza occupare le porte PoE riservate alle telecamere IP.

Vai oltre con l’Extended Range

Le telecamere IP e altri dispositivi di sicurezza spesso vengono installati in posizioni remote e gli switch PoE standard garantiscono copertura di trasmissione fino a 100 metri. Entrambe le serie di switch Zyxel fanno molto più che risolvere semplicemente questo problema: grazie alla Extended Wide Range, la modalità a portata estesa, offrono numerose possibilità di distribuzione con una distanza di trasmissione fino a 250 metri.

Funzionalità intuitive

Sia il GS1300 che il GS1350 presentano un pannello frontale dal design intuitivo per una gestione semplice e rapida dei dispositivi. La luce LED PoE indica quando il consumo di energia dello switch si avvicina alla sua capacità massima, consentendo di effettuare le corrette regolazioni della rete. La serie gestita GS1350 ha un pulsante di ripristino one-touch che consente di risolvere rapidamente gli errori,

Progettato per la videosorveglianza

La serie GS1350, che comprende quattro diversi modelli, ha funzionalità integrate progettate per soddisfare le esigenze di gestione e manutenzione più critiche delle applicazioni di sorveglianza.

- Auto Camera Recovery: immediatamente dopo aver rilevato un guasto della videocamera IP, lo switch si riavvierà automaticamente e tenterà di ripristinare la videocamera.

- PoE continuo: consente agli switch di fornire alimentazione continua alle telecamere IP, anche durante la manutenzione per aggiornamenti del firmware o della configurazione. Mantenendo operative le telecamere, i tempi di inattività sono notevolmente ridotti.

Inoltre, dal momento che la stabilità degli switch è fondamentale per le reti di sorveglianza e il cablaggio delle telecamere esterne è spesso suscettibile ai fulmini, la serie GS1350 ha un design brevettato che migliora notevolmente la protezione dalle sovratensioni.