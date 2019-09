Colt collabora con Google Cloud e amplia l’offerta enterprise

Da settembre Colt Technology Services permette alle aziende in tutto il mondo di connettersi alla piattaforma Google Cloud in modalità diretta e on-demand. Attraverso l’utilizzo del servizio Dedicated Cloud Access (DCA) di Colt, che si basa sulla Colt IQ Network (rete proprietaria ottimizzata per i 100Gbps, distribuita su oltre 900 data centre e più di 27,500 edifici in tutto il mondo), i clienti possono infatti connettersi da uffici o data centre alle loro Google Cloud instances con una larghezza di banda dedicata e una latenza bassa e determinata.

Stefano Nicastro, Director Sales Engineering, South Europe di Colt

Aiutare le aziende nella migrazione e l’utilizzo del cloud è stata, negli ultimi anni, una priorità di Colt. Questa estensione della nostra offerta permette alle aziende di connettersi non solo in modalità diretta a Google Cloud ma anche di avere una connessione in tempo reale, e assicura che Colt possa concretamente guidare la digital transformation delle aziende. Attraverso la collaborazione con Google, in cui Colt eroga connettività diretta e on-demand verso la sua piattaforma Cloud, le aziende hanno accesso a un’esperienza di cloud networking che le aiuta a migliorare l’efficienza in termini di costi, nonché il throughput. Essere l’asse portante di questo tipo di connessioni, rende Colt un partner chiave per il progresso delle aziende.

Aggiungendo Colt On Demand, servizio esteso a maggio, le aziende saranno in grado di avere il controllo completo della loro rete, connettendosi in tempo reale a Google Cloud attraverso una interconnessione partner. La rete On Demand, gestita attraverso un portale self-service completo, permette alle aziende di richiedere maggiore o minore larghezza di banda quasi in tempo reale e aggirare i processi dei servizi legacy, velocizzando i tempi di fornitura.

Le aziende in Europa, Asia e Stati Uniti possono già connettersi in tempo reale a Google Cloud.