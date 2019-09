Gigaset pensa ai clienti senior e presenta la gamma E290

Gigaset lancia la linea di cordless E290, che coniuga l’high tech facile da usare e un design dalle linee moderne, pensata in particolare per un target senior. Gigaset E290, caratterizzato da tasti di dimensioni generose, da un ampio display e da una forma ergonomica, è ingegnerizzato appositamente per un pubblico con particolari sensibilità di vista, tatto e udito. Funzioni speciali quali le suonerie impostate con possibilità di audio particolarmente udibile, un design con tasti ad isola importanti e un’ergonomia che offre un grip saldo e sicuro, fanno del Gigaset E290 un apparecchio telefonico adatto sia alla famiglia numerosa ed attiva, sia al pubblico senior più a suo agio con un telefono dalla visione chiara e dall’audio inequivocabile.

L’installazione plug & play lo rende immediatamente operativo.

La linea Gigaset E290 è disponibile nei colori bianco e nero e si articola nei modelli E290, E290HX, adatto per l'uso diretto con tutti i router DECT e CATiq e come telefono aggiuntivo per i sistemi Gigaset, E290A con segreteria telefonica integrata, ed E290 DUO.

Ergonomia e semplicità di utilizzo

I grandi tasti a isola del Gigaset E290 sono un aiuto per una digitazione frettolosa o per chi non ha gli occhiali a portata di mano. La tastiera ergonomica può essere bloccata con il tasto # per evitare chiamate involontarie. I due tasti di chiamata rapida, liberamente assegnabili, assicurano un accesso rapido e semplice ai numeri composti frequentemente. Il contrasto dell’illuminazione dell’ampio display da 2" in bianco e nero può essere personalizzato.

L'interfaccia utente del Gigaset E290 è stata perfezionata con la modalità jumbo, in cui il display è impostato sulla dimensione massima quando viene scelta la modalità "migliore leggibilità", e la modalità a icona singola, nella quale le icone del menu vengono visualizzate come singoli simboli.

La navigazione del menu, disponibile in varie lingue, è intuitiva e semplice grazie a sottomenu basati su testo e tasti funzione. La rubrica può contenere fino a 150 voci, favorendo particolarmente il pubblico senior che utilizza il cordless come principale mezzo di comunicazione e può così fare a meno dell’agenda telefonica. Gigaset E290 è dotato della funzione blacklist che blocca le chiamate indesiderate e monta anche la funzione babyphone ideale per sorvegliare i nipotini che si fermano a dormire.

Oltre a un’ampia scelta di melodie, Gigaset E290 offre un’estensione audio particolarmente ampia, che rende il telefono udibile in ogni condizione, e una gamma di frequenze che soddisfano la captazione uditiva di ogni età. Il volume della suoneria può essere regolato su cinque livelli e aumentato significativamente con la nuova funzione Audio Boost. Questa famiglia di cordless Gigaset vanta anche la compatibilità con gli apparecchi acustici, ha una funzione vivavoce e vanta una qualità di audio e voce top di gamma. Anche le chiamate lunghe non sono più un problema grazie a un tempo di conversazione di circa 10 ore.