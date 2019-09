ESET spiega ai ragazzi come migliorare la sicurezza online

Per un back to school in sicurezza gli esperti di ESET Italia ricordano a studenti e genitori alcuni consigli per evitare rischi quando si naviga o gioca online. Infatti con l’introduzione di sempre nuovi strumenti informatici nella didattica, aumenta anche la necessità di proteggere questi dispositivi, ormai sempre più connessi a Internet, che oltre a essere utili nello studio vengono usati per navigare e giocare in rete nel tempo libero.

Consigli per evitare inutili rischi

1. Adottare una soluzione di sicurezza: è importante installare una soluzione di sicurezza affidabile sul computer o sul dispositivo che i ragazzi usano per giocare e assicurarsi che sia sempre aggiornato.. Assicurarsi anche che i ragazzi non la disabilitino per migliorare le prestazioni dei giochi o che ignorino i popup che si riferiscono a potenziali minacce.

2. Rendere il browser più sicuro: molte truffe che coinvolgono i giocatori riguardano persone che offrono “affari” irrinunciabili in chat – sia per i giochi stessi o per servizi come Steam – e che invece dirottano i visitatori verso siti truffaldini. Assicurarsi che il browser utilizzato dai vostri figli sia aggiornato e che siano abilitati gli allarmi sul phishing.

3. Fare attenzione alle credenziali: insegnare a fornire le credenziali esclusivamente a siti web e servizi online affidabili. E nel caso in cui i ragazzi non siano sicuri sull’attendibilità della pagina, essere presente per consigliarli.

4. Non scambiare i codici di gioco online: la migliore soluzione per ottenere i codici dei giochi è rivolgersi alle società che li producono e scambiare codici via forum, o anche sui siti di aste, vuol dire cacciarsi nei guai. Se i vostri figli vogliono un nuovo gioco, l’acquisto di codici online potrebbe portare all’esborso di decine di euro per codici falsi. D’altra parte, se tentate di vendere alcuni vecchi giochi, i truffatori dichiareranno che i codici sono fasulli e pretenderanno un rimborso.

5. Attenzione quando si gioca su una rete pubblica: assicurarsi che il giovane giocatore che sappia come comportarsi quando si connette a una rete wifi pubblica. Secondo i ricercatori di ESET è fondamentale che i ragazzi siano consapevoli di giocare su una rete pubblica – con tutti i rischi che questo comporta. Se i vostri figli vogliono partecipare a un evento di gioco, magari su un social network, è importante cambiare la password che di solito usano con una temporanea, per poi ripristinare la solita quando torneranno a casa.

6. Aiutare i piccoli giocatori a scegliere il nome utente giusto: utilizzare un nome che sia riconducibile a una giovane età può attirare attenzioni indesiderate. Per un giocatore è importante scegliere un tag, un nome di gioco o un alias per i forum che non fornisca in alcun modo informazioni personali.

7. I trucchi sono spesso peggio di quanto si possa immaginare: utilizzare trucchi non solo rischia solo di far espellere a vita i piccoli giocatori dalle community dei loro giochi preferiti ma mette anche a rischio i loro account. Inutile dire che più del 90% dei trucchi comunemente scambiati sono infetti da malware o adware, secondo alcune stime.

8. Non stringere amicizie sui social per ottenere “omaggi”: l’attenzione dei bambini viene spesso assorbita dai giochi dove per ottenere energia supplementare o per effettuare degli scambi si affidano agli amici. I siti di fan sono pieni di persone che offrono la propria amicizia a chiunque proprio per questi scopi, ma fa sì che i bambini si ritrovino con “amici” che non conosco affatto. Ciò significa che queste persone possono vedere le informazioni private che vengono condivise con l’opzione “Solo Amici” su Facebook e utilizzarle per rubare l’identità del ragazzo.

9. Le persone sui forum non sono vostri amici: i forum per giocatori sono luoghi piuttosto pericolosi. Voi e i vostri figli non conoscete ancora queste persone, quindi perché dovreste fidarvi di loro?