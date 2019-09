Epson ET-M2170, velocità e TCO ridotto per i piccoli uffici

Pagina 1 di 3

Epson ET-M2170 è un multifunzione monocromatico a getto di inchiostro pensato per i grandi volumi e per far risparmiare gli utenti, rispettando l’ambiente.

In prova uno degli ultimi modelli della gamma EcoTank ET-Mxxx, un prodotto compatto, facile da usare e pensato per la stampa degli ambienti Soho e degli uffici di piccole dimensioni. Nonostante sia un dispositivo inkjet, prestazioni e qualità rivaleggiano con le laser di fascia superiore, il tutto con consumi energetici e un costo per pagina davvero interessanti.

Complice proprio il consumo contenuto e il TCO abbordabile, la gamma EcoTank concorre da tempo come soluzione per la stampa di tutti i giorni, senza alcun complesso di inferiorità rispetto alle laser, spesso considerate (non sempre a ragione) come le migliori per carichi di lavoro importanti.

I vantaggi offerti da un sistema a getto di inchiostro sono stati al centro di una recente campagna Epson, che punta a sensibilizzare gli uffici, gli esercizi commerciali e le attività artigianali, ma anche l’utenza home.

Per sostenere questa visione, l’azienda si è impegnata nella distribuzione di selezionati modelli della gamma negli store e nei centri commerciali, mettendo in evidenza le peculiarità delle ET-M1120, ET-M2170 (oggetto della nostra prova), ET-M1100 ed ET-M2140. Le varianti elencate offrono sensibili vantaggi rispetto alle laser: minor costo di gestione, maggiore autonomia di stampa, grazie all'assenza di cartucce e ai capienti serbatoi in grado di per stampare sino a 5.000 o 11.000 pagine (secondo i modelli) senza preoccuparsi di cambiare il materiale di consumo. Come anticipato, a questo si affiancano altri interessanti plus, quali il ridotto consumo energetico e il contenuto impatto ambientale

Tecnicamente, l’MFP 3-in-1 di Epson adotta l’affidabile tecnologia di stampa PrecisionCore con 400 ugelli per la stampa del nero. Il sistema permette di utilizzare inchiostro a pigmenti con gocce sino a 2,8 pl, per una rappresentazione efficace di sfumature, retini e immagini; ma anche per restituire un testo chiaro e leggibile.

Il motore di stampa assicura sino a 20 ppm in modalità standard (ISO/IEC 24734); il percorso carta consente invece di lavorare sui formati carta dall’A4 a scendere, comprese le tradizionali buste C6 e DL. Oltre al meccanismo duplex integrato, la stampante contempla un percorso dedicato per supporti speciali, con accesso sul lato posteriore.

Il cassetto standard può accogliere fino a 250 pagine, non male per una “compatta inkjet”.

Lo scanner CIS assicura acquisizioni a colori sino a una risoluzione di 1.200x2.400 DPI e copie degli originali senza l’uso del PC.

La stampante offre un ampio spettro di connessioni, per un uso diretto o in condivisione, sia USB, sia attraverso Ethernet LAN, Wi-Fi e Wi-Fi Direct.