wearepioneers è l’hashtag di Eolo per i suoi dipendenti

Eolo comprende l’importanza del lavoro dei propri dipendenti e per questo ha voluto dedicargli una giornata e un hashtag creato per l’occasione: #wearepioneers. Principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, Eolo infatti ha organizzato presso il proprio headquarter di Busto Arsizio una giornata interamente dedicata ai propri dipendenti, con l’hashtag creato ad hoc #wearepioneers, che sintetizza i valori fondamentali per l’azienda.

Daniela Daverio, HR director Eolo

Dal 2013 ad oggi siamo cresciuti passando da 80 a 470 persone, di cui 184 assunte solo da gennaio 2018 - ed è quindi fondamentale continuare ad accrescere il senso di appartenenza al progetto e ai valori dell’azienda, facendo sentire le persone fiere di lavorare all’interno di EOLO, creando una identità comune dove riconoscersi.

Un momento di incontro per celebrare gli ottimi risultati raggiunti grazie al lavoro di squadra e l’importanza che le risorse umane rivestono per EOLO, azienda innovativa che può contare su 470 persone assunte, con un’età media di 32 anni e un turnover negativo (pari all’1,8%).

Durante l’iniziativa sono stati ricordati gli strumenti di welfare a disposizione e i vari progetti di formazione (già attivi o in partenza) che declinano in varie attività il senso dell’essere “pionieri” tipico delle persone dell’azienda, come:

-Missione abcdEOLO, che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura generale sull’azienda e sulle tematiche legate a EOLO;

-Missione Leadership, che ha come obiettivo quella di fornire al management dell’azienda ulteriori strumenti utili per la gestione dei propri collaboratori;

-Missione Talenti, che impegnerà un gruppo di giovani dipendenti a lavorare su un progetto innovativo da proporre al Direttivo di EOLO.

Nell’arco della giornata i partecipanti hanno inoltre ricevuto gadget utili per la vita in azienda, come una borraccia personalizzata, per evitare l’utilizzo di bottigliette di plastica, e un passaporto, una sorta di libretto aziendale dove tener traccia di tutti i traguardi raggiunti e i corsi frequentati anno per anno.