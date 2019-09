Primo posto nella classifica 2018 DRAMeXchange per Kingston

Leader mondiale nella fornitura di moduli DRAM per la sedicesima volta consecutiva, Kingston Technology si è aggiudicato il primo posto nel DRAMeXchange 2018. Secondo TrendForce, Kingston mantiene il primo posto con una quota di mercato stimata del 72,17%: un risultato che rafforza il posizionamento dell’azienda come leader fornitore di terze parte di moduli DRAM. La classifica 2018 segna infatti il sedicesimo anno consecutivo in cui TrendForce colloca Kingston al primo posto.

Iwona Zalewska, DRAM business manager di Kingston EMEA

Riteniamo che le stime di TrendForce siano decisamente generose, ma riflettono comunque l’andamento di crescita che l'azienda ha registrato in tutti i suoi segmenti di business. Nel 2018 siamo stati in grado di produrre oltre 14 trilioni di MB di memoria, considerando tutte le linee di prodotto, comprese DRAM, SSD e soluzioni embedded. Questa enorme mole di produzione, le condizioni di mercato davvero favorevoli e i risultati registrati da TrendForce rafforzano ulteriormente la solidità, il posizionamento e l'importanza della nostra azienda nel settore.

Secondo TrendForce, nel primo semestre del 2018, i prezzi di mercato si sono confermati elevati, superando i prezzi contrattuali di oltre il 20%. Nonostante nel secondo semestre si siano registrati aumenti dei livelli delle scorte e diminuzioni dei prezzi, dal rapporto emerge che i produttori di moduli DRAM hanno comunque ottenuto abbondanti ricavi e profitti. Tra i principali trend e fattori di crescita che stanno caratterizzando il mercato, spiccano la crescente popolarità del media streaming online, i recenti sviluppi tecnologici nell’IoT e il passaggio ai servizi di data center e cloud computing.