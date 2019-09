BenQ è sponsor tecnico dei Graphic Days di Torino

BenQ partecipare in veste di sponsor tecnico ai Graphic Days di Torino, dal 3 al 6 ottobre; l’azienda sostiene attivamente la manifestazione dedicata al visual design.

Anche quest’anno BenQ è a fianco di Graphic Days Torino, il festival internazionale dedicato alla grafica e alla comunicazione visiva che si terrà dal 3 al 6 ottobre nel capoluogo piemontese a Toolbox Coworking, in via Agostino da Montefeltro, 2.

Giunto alla sua quarta edizione, Graphic Days Torino è un luogo virtuoso di dialogo in cui si incontrano alcuni dei maggiori professionisti e talenti creativi internazionali, e dunque il banco di prova ideale per la tecnologia di visualizzazione delle immagini BenQ, che con la propria linea di monitor dedicata copre tutte le aree del visual design, dalla grafica e l’art direction, alla progettazione, alla fotografia, alla post-produzione video, alla prestampa.

I monitor professionali BenQ saranno utilizzati all’interno di un calendario di incontri formativi promossi sempre dalla casa taiwanese e tenuti da Martin Benes, Massimo Nava, Matteo Bruno e Mauro Zingarelli della Slim Dogs Production, esperti del settore che affronteranno i temi dell’innovazione e delle ultime evoluzioni della tecnologia digitale, degli strumenti e dei metodi applicati al mondo del visual design, della comunicazione visiva e della sperimentazione nell’elaborazione professionale delle immagini.

BenQ fornirà inoltre una serie di dispositivi ulteriori che saranno impiegati sia per l’allestimento del festival che all’interno dei numerosi workshop, conferenze, performance e mostre in programma, tra cui display e schermi interattivi 4K e videoproiettori laser.

Dettaglio dei workshop sostenuti da BenQ - Martin Benes è ideatore e fondatore del CreativeProShow, uno dei più grandi eventi creativi in Italia. Digital Artist esperto in fotografia e CGI. Ha un’esperienza di oltre 15.000 ore di post-produzione con Photoshop sulle spalle. Si occupa di training professionale e coaching su Photoshop e altri programmi della Creative Suite oltre a temi specifici che spaziano dal compositing all’High End Retouching. Fa parte degli esperti del colore X-Rite, Coloratti ed è un BenQ Ambassador.

Massimo Nava a.k.a. Artlandis è Creative Strategist, Social Expert, Teacher e Digital Artist. Formazione, sperimentazione visiva e suggestioni creative dal 2001. Adobe Stock e BenQ Influencer. Amministratore e Creative Director per la community GraficiCreativi dal 2009.

Fondatore di “Artlandis’webinar”, progetto di formazione gratuita: corsi, classroom e workshop, webinar, elearning e servizi dedicati alla formazione (dal 2011).

Matteo Bruno, conosciuto sul web come “Cane Secco” (340.000 iscritti), è un DOP e videomaker romano. Dopo vari progetti di successo sul web e non solo, nel 2014 decide di fondare insieme a Giovanni Santonocito (responsabile di post-produzione) la Slim Dogs Production, una società di produzione video e comunicazione digitale.

Più avanti a loro si uniscono Adriano Santucci (chief producer) e Marco Cioni (marketing e account manager) completando quindi i 4 reparti essenziali ai fini del controllo dell’intera filiera produttiva. La Slim Dogs production, attiva su tutte le tipologie di produzioni video, è nata e si è formata sul web diventando ad oggi uno dei principali attori nell’ambito della creatività e della produzione digitale e si avvale di diversi collaboratori del campo.

Mauro Zingarelli è un regista, originario della Puglia, che entra in contatto con Matteo Bruno nel 2011, durante gli studi di regia alla NUCT. Collabora con lui su vari progetti e, con l’apertura della Slim Dogs, diventa un collaboratore fisso dell’azienda, seguendo e dirigendo diverse lavorazioni nel corso degli anni.