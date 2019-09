Zebra, mobile computer e tablet rugged aumentano la produttività

Zebra Technologies porta sul mercato numerose soluzioni facili da implementare e messe a punto per semplificare le attività di retailer, front desk e magazzino.

Con la crescita dell’e-commerce, le vendite online e il modello “click & collect in-store”, i rivenditori hanno bisogno di soluzioni che assicurino conteggi precisi delle giacenze fisiche in negozio.



SmartCount è una soluzione software e scanner pronta all’uso che è in grado di fornire ai rivenditori una panoramica generale in tempo reale sullo stato dei loro magazzini fisici, garantendo sessioni d’inventario full-store e a rotazione più efficienti e vantaggiose con minime interruzioni nell’operatività quotidiana. Le funzioni analitiche di SmartCount indirizzano il personale del negozio su quali merci e in quali punti vendita focalizzarsi. Questa soluzione migliora nel complesso l’accuratezza d’inventario e la visibilità delle giacenze, massimizzando la customer experience in-store e incrementando quindi le vendite.

Forte della sua esperienza AndroidTM, Zebra presenta due nuove soluzioni al suo portfolio Android leader di mercato: il mobile computer EC30 e i tablet rugged ET51/ET56.

Il mobile computer EC30 ultra-piccolo e leggero semplifica la comunicazione e la gestione dei task degli impiegati, consentendo agli operatori di front-line di scansionare i codici a barre ed eseguire le applicazioni business chiave. Grazie all’offerta di funzionalità di base e la connettività con funzionalità vocali integrate per garantire la produttività dei dipendenti, il mobile computer EC30 ha una tolleranza d’uso quotidiano continua. Da soluzione indossabile multimodale, migliora la produttività degli assistenti alla vendita e la customer experience. Supporta inoltre la versione aggiornata di Workforce Connect powered by Savanna per garantire una collaborazione consolidata grazie alla messaggistica vocale, Push-To-Talk e aziendale per la forza commerciale.

Il Workforce Connect powered by Savanna include inoltre una nuova funzionalità che fornisce i profili personalizzati degli operatori. Questo nuovo strumento permette ai retailer di ottimizzare la produttività del team caricando in modo dinamico il profilo utente sull’EC30 e altri mobile computer Zebra compatibili. Esso consente una gestione efficiente del profilo utente e l’autenticazione ai servizi di directory degli assistenti alla vendita garantendo una user experience personalizzata in base alle esigenze e agli incarichi di ciascun specifico operatore, vale a dire che il dispositivo Zebra Android può essere ottimizzato per l’uso da più operatori del punto vendita durante i turni di lavoro.

Il tablet rugged Android ET51/ET56 fornisce al personale un dispositivo dal tradizionale aspetto consumer ma dalla durata tipica dei dispositivi enterprise, con funzionalità di acquisizione dati e una gamma di accessori di cui i retailer necessitano per garantire un consolidamento delle operazioni, una maggiore efficienza e un’elevata soddisfazione dei clienti.

L’EC30 e l’ET51/ET56 includono la suite Mobility DNA Zebra di strumenti e utility per lo sviluppo di applicazioni per l’utente finale in grado di semplificare la gestione, rafforzare la sicurezza e favorire la migrazione da dispositivi legacy. Ciascun dispositivo include un supporto integrato per almeno le successive due generazioni di Android, così come LifeGuard di Zebra per Android, che estende la durata dei dispositivi Zebra basati su Android da tre a cinque anni per migliorare ulteriormente il ritorno sull’investimento.