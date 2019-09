Trend Micro, sicurezza trasparente con AWS Transit Gateway

Trend Micro estende i propri sistemi di protezione per il mercato al cloud e risponde alle sfide operative odierne attraverso AWS Transit Gateway.

Da ora, all’interno del marketplace Amazon Web Services (AWS), la soluzione sarà inizialmente disponibile per AWS Transit Gateway, in seguito verranno rilasciati modelli di deployment multipli.

Dave Brown, Vice President, EC2 Compute&Networking Services at Amazon Web Services, Inc

La cloud security è la priorità maggiore per AWS e ci impegniamo per aiutare i nostri clienti a raggiungere i livelli più alti di sicurezza nel cloud. Nel momento in cui le aziende spostano l’infrastruttura nel cloud, hanno bisogno di inserire e gestire facilmente la security all’interno delle reti. Attraverso AWS Transit Gateway, la soluzioni di sicurezza Trend Micro è ora disponibile per i 230.000 clienti del marketplace AWS e consentirà di rispondere alle esigenze di sicurezza nel cloud.

La soluzione Trend Micro è stata pensata per soddisfare le esigenze di estendere la security al cloud, utilizzando le caratteristiche di AWS Transit Gateway, che semplifica il routing tra Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) e le reti on-premises, agendo come un hub che controlla il routing del traffico tra tutti gli spoke connessi. Per i clienti con particolari esigenze di traffico di rete, l’opzione di deployment su istanze FPGA accelerate, sarà disponibile con Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) F1.

Steve Quane, executive vice president of network defense and hybrid cloud security at Trend Micro

I clienti ci raccontano di scontrarsi con ostacoli operativi significativi, se consideriamo l’odierno approccio alla cloud network security basato su firewall. Questo approccio presenta complessità operative ed è inefficiente, a causa delle complesse richieste di networking nel cloud. La strategia di Trend Micro supera queste sfide operative. Grazie a un deployment trasparente nel fabric di rete, permette una security scalabile e una visibilità continua, eliminando la necessità di riprogettazione ed evitando la disruption delle applicazioni.

Trend Micro Cloud Network Protection è disponibile all’interno del marketplace AWS. La soluzione sfrutta il potenziale di Trend Micro Research, incluso il bug bounty program della Zero Day Initive (ZDI) che rileva gli attacchi mirati, le vulnerabilità e gli exploit, integrandosi facilmente con gli strumenti di sicurezza.