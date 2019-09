VMware e Oracle si uniscono per il cloud ibrido dei clienti

L’unione formata da VMware e Oracle ha prodotto Oracle Cloud VMware, una soluzione che permette ai clienti di eseguire carichi di lavoro VMware su Oracle Cloud. Grazie a questo accordo, i clienti saranno in grado di sviluppare le proprie strategie di cloud ibrido eseguendo VMware Cloud Foundation sull’infrastruttura Oracle Cloud.

Don Johnson, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure

Sempre un maggior numero di clienti passa al cloud e tutti sono alla ricerca di un'esperienza VMware di livello superiore. Siamo entusiasti che i clienti Oracle Cloud saranno in grado di eseguire carichi di lavoro VMware in Oracle Cloud e mantenere l'accesso VMware. Questo è reso possibile dal Layer 2 e dal nostro servizio bare metal. I clienti saranno in grado di massimizzare gli investimenti, i processi e gli strumenti VMware esistenti, beneficiando al contempo della sicurezza e delle prestazioni dell'infrastruttura Oracle Cloud.

Con questa nuova soluzione, i clienti potranno migrare facilmente i carichi di lavoro di VMware vSphere sull'infrastruttura cloud Oracle Generation 2 e trarre vantaggio da un'infrastruttura e operations coerenti. Nell'ambito di questa partnership, Oracle fornirà anche supporto tecnico per il software Oracle in esecuzione in ambienti VMware sia nei data center on-premise dei clienti che in ambienti cloud certificati Oracle.

Sanjay Poonen, Chief Operating Officer, Customer Operations, VMware

VMware è felice di annunciare che, per la prima volta, Oracle offrirà ufficialmente supporto tecnico per i prodotti Oracle in esecuzione su VMware. Questo è un vantaggio per i clienti. Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto a Oracle nel programma VMware Cloud Provider Program, che consentirà di migrare e gestire i carichi di lavoro in esecuzione su VMware Cloud Foundation nell’infrastruttura Oracle Cloud.

Esecuzione dei carichi di lavoro VMware in Oracle Cloud

Con questo annuncio, Oracle diventa partner del VMware Cloud Provider Program e Oracle Cloud VMware Solution sarà venduta da Oracle e dai suoi partner. La soluzione sarà basata su VMware Cloud Foundation e fornirà un Software-Defined Data Center (SDDC) full stack che include VMware vSphere, NSX e vSAN. Attraverso infrastrutture e operations coerenti, i clienti saranno in grado di migrare e modernizzare le applicazioni, spostando senza soluzione di continuità i carichi di lavoro tra ambienti on-premise e Oracle Cloud.

I clienti potranno utilizzare facilmente i servizi Oracle, come Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Cloud Service e Oracle Database Cloud, che girano negli stessi data center cloud, sulle stesse reti, con un portale e API coerenti. I clienti saranno anche in grado di sfruttare la presenza crescente di Oracle nelle Regioni globali per scalare senza la necessità di creare i propri data center. Oracle fornirà l'accesso amministrativo ai server fisici sottostanti, consentendo un livello di controllo precedentemente possibile solo in loco, e i clienti potranno utilizzare VMware vCenter per gestire sia i cluster on-premise che gli SDDC Oracle Cloud-based attraverso un'unica pane of glass. Oracle fornirà inoltre un supporto tecnico di prima linea per questa soluzione.