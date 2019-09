Norton 360 protegge gli utenti dalle minacce digitali

Il mondo moderno è ricco di insidie e minacce; per proteggere i consumatori dalle minacce digitali di oggi, Norton ha recentemente introdotto Norton 360.

I pericoli informatici si stanno evolvendo e non sono più solo i virus che infettano il PC, ma pericoli in continua evoluzione che possono mettere a rischio informazioni private e finanziarie che si trovano sui dispositivi o che vengono scambiate attraverso la comunicazione digitale.

Offrendo quattro diverse opzioni di abbonamento, Norton fornisce un'unica soluzione che protegge i dati personali e consente di gestire al meglio la sicurezza digitale.

Password Manager: gli utenti hanno a disposizione gli strumenti necessari per generare e memorizzare online tutte le password, i dati della carta di credito e altre informazioni sensibili.

Un sistema di protezione pensato per tutelare i consumatori dai furti di identità e dai siti web fraudolenti o sospetti durante l'esecuzione di transazioni online.

Permette agli utenti di compilare facilmente i moduli e i dati della carta di credito.

Assicura la facilità di trasporto e utilizzo delle informazioni sensibili in modo sicuro quando ci si trova fuori casa.

Cloud Backup per PC: Gli utenti possono archiviare in modo sicuro i file importanti - dai documenti alle foto di famiglia ai dati finanziari - come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a guasti del disco rigido, dispositivi rubati e persino riscatti.

Secure VPN: I consumatori possono proteggere le informazioni che inviano e ricevono via Wi-Fi, sia in casa che fuori, impedendo alle aziende di tracciare le attività online, di modo da poter accedere ai contenuti dei loro siti web e applicazioni preferiti. Dal momento che molte connessioni Wi-Fi pubbliche non sono criptate, i cybercriminali potrebbero avere l'opportunità di curiosare sui dati memorizzati sui dispositivi degli utenti. Garantire la sicurezza dei consumatori anche in viaggio è essenziale.

Safecam per PC: La funzione avvisa gli utenti e impedisce ai cybercriminali di accedere alla loro webcam senza il loro consenso. L'hacking delle webcam è in aumento e può presentare pericoli reali. Per ridurre i rischi di spionaggio dei cybercriminali, gli utenti devono assicurarsi di controllare il loro accesso alla webcam.



Parental Control: I bambini usano Internet per imparare, divertirsi e connettersi con il loro mondo. Per proteggere la loro identità digitale, questa funzione fornisce strumenti facili da usare per aiutare i genitori a mantenere sicure le interazioni dei loro figli, permettendo loro di impostare i limiti di tempo sullo schermo, bloccare siti non adatti o monitorare i termini di ricerca e la cronologia delle attività (disponibile su Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium).