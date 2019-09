Reply: qual è il livello di maturità del Quantum Computing?

Reply ha testato il livello di maturità del Quantum Computing per capire quanto la potenza di calcolo dei computer quantistici abbia già un’applicazione commerciale. Reply ha testato il livello di maturità del Quantum Computing per capire quanto la potenza di calcolo dei computer quantistici abbia già un’applicazione commerciale. Per la sua ricerca Reply ha utilizzato Trend Sonar, la piattaforma proprietaria di rilevamento e monitoraggio delle tendenze.

I computer quantistici sono in grado di ridurre i processi di elaborazione da anni a ore o, addirittura, minuti e di risolvere problemi a cui nemmeno i computer più avanzati saprebbero dare risposta. Il Quantum Computing promette infatti enormi progressi, specialmente negli ambiti del Machine Learning, Artificial Intelligence e Big Data.

Filippo Rizzante, Cto di Reply

I computer quantistici abiliteranno molte innovazioni nell’IT e le aziende sono già impegnate in una vera e propria corsa per sviluppare algoritmi in grado di risolvere problemi che in precedenza erano considerati insormontabili. Inoltre, il Quantum Computing darà un ulteriore impulso all’Intelligenza Artificiale e cambierà l’attuale approccio alla crittografia.

Gli articoli analizzati dalla piattaforma Trend Sonar, così come l’aumento di domande di brevetti in tale ambito, evidenziano come le soluzioni avanzate e inedite permesse dal Quantum Computing abbiano aperto la strada allo sviluppo di business in più di un settore: dal computer science alla cybersecurity, dai servizi finanziari alla logistica.

Le tendenze comparto per comparto

-Computer Science. In questo ambito, si registra un aumento costante della tendenza verso il Quantum Computing fin dal 2013. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono che il mercato dei computer quantistici di fascia alta raddoppierà entro il 2025, raggiungendo i 10 miliardi di dollari l'anno. Una spinta in questa direzione è legata al lancio sul mercato di alcuni prodotti da parte di alcuni giganti della tecnologia, come IBM.

-Cybersecurity. Le prestazioni dei computer quantistici superano di gran lunga le possibilità attuali e aprono a una nuova era di conoscenza. Ciò è senza dubbio positivo, ma per certi aspetti può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza informatica. Per questo si parla oggi di Quantum Cybersecurity, ovvero l’adozione di misure sofisticate, come la distribuzione di chiavi quantiche, algoritmi a sicurezza quantistica e i cosiddetti generatori di numeri casuali quantici, per proteggere le transazioni commerciali e la trasmissione di dati. La corsa alla Quantum Cybersecurity è un imperativo governativo che vede in prima linea potenze come la Cina con l’iniziativa del satellite Micius.

-Servizi Finanziari. La possibilità di ottimizzare il portfolio, la fraud detection e l’high-frequency trading sono solo alcune delle aree di interesse per le quali il settore dei servizi finanziarie punta ad utilizzare le opzioni applicative derivanti dall’utilizzo del Quantum Computing. I protagonisti del settore, per importanza del brand e dei costanti investimenti realizzati sono Goldman Sachs, RBS e Citigroup, interessati a reclutare talenti di Quantum Computing per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

-Logistica. In questo settore si contano numerosi progetti che sfruttano le potenzialità del Quantum Computing per la gestione del traffico o di altre specifiche problematicità. All'inizio del 2018, l'annuncio di Daimler e Honda di acquisire computer quantistici IBM ha dato un impulso all’interesse a agli investimenti di società impegnate in questo campo di ricerca, comprese anche alcune società aerospaziali.