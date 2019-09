Oracle Cloud Infrastructure si estende grazie a Equinix

L’estensione della portata globale di Oracle Cloud Infrastructure ha come obiettivo una connessione aziendale più facile e migliore sfruttando la Piattaforma Equinix.

Le recenti espansioni a San Paolo, Sydney, Tokyo, Toronto e Zurigo offrono ora ai clienti di queste aree metropolitane localizzate nei 5 continenti una connettività privata e sicura a Oracle Cloud Infrastructure FastConnect, tramite Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric).

Robert Blackburn, Global Managing Director, Oracle Strategic Alliance, Equinix

Poiché le aziende di tutto il mondo stanno dando priorità alla trasformazione digitale come mezzo per ottenere un vantaggio competitivo, stiamo assistendo a un aumento della domanda di migrare i carichi di lavoro Oracle verso Oracle Cloud. Infatti, le aziende che stanno adottando la trasformazione digitale stanno prosperando e quelle che non lo stanno facendo perdono terreno. Con questo accesso diretto, i nostri clienti comuni possono creare una connessione ad alta velocità e a bassa latenza che consente loro di realizzare appieno i vantaggi dell’implementazione di Oracle. Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con Oracle e di offrire questo servizio in queste nuove metropolitane in tutto il mondo.