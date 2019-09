HP Smart Tank Plus, colori vibranti e stampe a basso costo

Il portfolio di stampanti HP si arricchisce con l’introduzione della nuova HP Smart Tank Plus, un dispositivo per la stampa di qualità di elevati volumi.

Stiamo parlando di un prodotto per il segmento home e Soho, uno strumento per riproduzioni a basso costo e dotato di una gran varietà di strumenti, tra i quali gli Smart Task, disponibili in HP Smart App per risparmiare tempo.

La serie HP Smart Tank Plus 500/600 nasce per la stampa a colori e la produzione di documenti accattivanti e con tonalità accese e vibranti.

Caratteristiche:

o La configurazione del serbatoio integrato è semplice e rapida, con avvisi automatici dei sensori prima dell’esaurimento dell’inchiostro. È possibile riempire il serbatoio con flaconi richiudibili e senza fuoriuscite.

o Un alimentatore automatico di documenti con una capacità di 35 pagine, disponibile in modelli selezionati, consente di lavorare rapidamente e senza necessità di maneggiare i fogli.

o La funzione Easy ID Copy consente di copiare facilmente entrambi i lati di un documento su un’unica pagina.

o È possibile stampare fino a 12.000 pagine in bianco e nero e 8.000 pagine a colori prima che sia necessario ricaricare il toner: una soluzione ideale per la stampa domestica a basso costo.

o Scansione e stampa in mobilità semplificate grazie a una delle migliori app per dispositivi mobili della categoria.

o È possibile eliminare i passaggi nelle attività ripetitive con collegamenti personalizzati sul telefono o sulla stampante grazie a HP Smart Tasks.

o Velocità di stampa elevate e connettività Wi-Fi dual band.

o È possibile contare su testi scuri e nitidi e vivaci elementi grafici per tutte le stampe.

o Creare brochure professionali senza bordi e foto resistenti allo sbiadimento non è mai stato così semplice.

La nuova HP Smart Tank Plus sarà disponibile in Italia da ottobre, a un prezzo di vendita consigliato di 249,00 euro.