Veritas e Pure Storage, downtime ridotto per sistemi critici

Durante la convention annuale Pure Accelerate, Pure Storage e Veritas Technologies hanno annunciato un’espansione delle proprie soluzioni collaborative per i clienti.

Queste piattaforme offrono ai clienti soluzioni di business continuity per le applicazioni mission critical e l’ottimizzazione dello storage mediante le soluzioni di analisi dei dati e retention a lungo termine di Veritas.

Dall’annuncio della loro collaborazione lo scorso ottobre, Veritas e Pure Storage hanno fornito ai clienti comuni backup e recovery migliori e più convenienti sia per ambienti on-premise che cloud. La protezione integrata basata su snapshot di NetBackup di Veritas per FlashArray di Pure Storage ha aiutato i clienti a proteggersi dai ransomware e dalla perdita di dati. L’integrazione di Pure Storage FlashBlade come target di storage di Veritas consente la protezione dei dati e un rapido ripristino per carichi di lavoro mission-critical. Inoltre, i clienti in comune possono utilizzare FlashBlade come data hub per lo streaming degli analytics e dei cluster di intelligenza artificiale con Veritas NetBackup che fornisce la protezione dei dati.

Si annunciano oggi tre nuove integrazioni che estendono la collaborazione sull’intera piattaforma Enterprise Data Services di Veritas, fornendo ai clienti di Veritas e Pure Storage la continuità operativa per applicazioni mission critical e insight senza precedenti su dati e sulle infrastrutture.

• Pure Storage FlashArray si integra ora con Veritas InfoScale per fornire livelli di prestazioni mission-critical e disponibilità 24 ore su 24 per le applicazioni più critiche;

• I prodotti Pure Storage si integrano perfettamente con Veritas APTARE IT Analytics, fornendo ai clienti insight di dati per ottimizzare la capacità, l’utilizzo e le prestazioni e semplificare la conformità rispetto a un numero crescente di normative sui dati;

• Veritas Access Appliance fornisce una soluzione resiliente ed economica per la conservazione degli snapshot di dati FlashArray per una retention a lungo termine.

Sin dall’inizio di questa partnership, i clienti hanno visto RPO e RTO ottimizzati per le applicazioni più critiche e altamente transazionali dall’architettura Pure Storage. L’integrazione di Veritas con Pure Storage ha fornito ai clienti un ripristino dei dati coerente e affidabile con copie point-in-time e backup più veloci ed elevate prestazioni senza lunghe finestre per gli snapshot e time-out delle applicazioni.