Panasonic KX-NSV300, comunicazione avanzata per le imprese

Panasonic lancia il suo primo sistema software per comunicazioni aziendali: KX-NSV300 offre funzionalità avanzate senza investimenti hardware iniziali.

Con questa nuova piattaforma si passa da un server hardware per comunicazioni aziendali a un sistema di comunicazione software, senza rinunciare all’affidabilità e alle prestazioni che da 30 anni fanno di Panasonic una delle aziende leader nel mondo delle telecomunicazioni. Questo lancio segna un’altra tappa fondamentale nella strategia di Panasonic di offrire il meglio delle tecnologie di comunicazione ai propri clienti business, in loco o nel cloud ‘virtuale’.

Ideale per le organizzazioni da 10 a 300 utenti, il KX-NSV300 garantisce il meglio delle comunicazioni virtuali, in modo rapido, semplice e conveniente, compatibile con l’intera gamma di soluzioni di telefonia Panasonic, tra cui i telefoni IP cablati e i terminali wireless.

Grazie alla chiave di attivazione del prodotto, alle licenze annuali per gli utenti e alla manutenzione remota, implementare il KX-NSV300 non potrebbe essere più semplice. Per offrire una gestione del budget più agevole, il servizio può essere pagato calcolando un costo basato sul numero di utenti oppure un forfait annuale.

Il KX-NSV300 può essere gestito in remoto, consentendo ai tecnici di accedere al sistema in modo sicuro ovunque e in qualunque momento, per effettuare le modifiche e gli aggiornamenti necessari.

Con un sistema wireless multi-zona, il personale può ricevere chiamate ovunque si trovi, nel perimetro dell'azienda – riducendo drasticamente i tempi di attesa dei clienti. È persino possibile commutare facilmente le chiamate fra telefoni fissi e dispositivi portatili, senza doverle interrompere. Infine, il cercapersone DECT permette di condividere le conversazioni tra più partecipanti.

Altri vantaggi di questo sistema, ricco di funzionalità, comprendono:

- Supporto di dispositivi multipli: per gli utenti è importante essere raggiungibili tramite un singolo numero, indipendentemente da dove o come comunichino. Con il sistema di comunicazione software KX-NSV300 è possibile assegnare un singolo numero a qualunque dispositivo, da un telefono fisso (SIP o esclusivo), a un’unità wireless o a un softphone (su PC o mobile).

- My Portal: accedendo all’interfaccia utente Web ‘My Portal’ ogni utente può sfruttare le funzioni a disposizione, ad esempio per personalizzare le impostazioni della messaggistica unificata, senza dover conoscere i codici delle funzioni o di programmazione specifici.

- Desk intelligente: il personale mobile e in remoto può essere contattato sempre allo stesso numero, indipendentemente da dove sta lavorando.

- Comunicazioni unificate integrate: il sistema si integra con la soluzione per comunicazioni unificata UC Pro di Panasonic, per videocomunicazioni, funzionalità opzionali per call center incorporato e monitoraggio chiamate. Inoltre, grazie a un’app intuitiva, la tecnologia softphone mobile combina le comunicazioni audio e video nei dispositivi portatili degli utenti, consentendo ai dipendenti di registrare nel sistema i propri smartphone come estensioni dei numeri dell’azienda.