Potenza, leggerezza, design. HP presenta Elite Dragonfly

Elite Dragonfly, nuovo arrivato di casa HP, si distingue non solo per il design ultraleggero, ma anche per le performance e gli schermi curvi e accessori premium. Pensato per professionisti sempre in movimento, pesa solo 1 kg, HP Elite Dragonfly si distingue per la massima potenza e la funzionalità di sicurezza avanzate. HP ha inoltre ampliato la propria gamma di schermi con l’introduzione di due monitor curvi di grande impatto, progettati per gli uffici moderni.

Rossella Campaniello, Personal Systems Business Director di HP Italy

Un PC deve garantire libertà e flessibilità, deve essere in grado di trasformare il modo di lavorare dei professionisti di oggi. L’innovazione HP aiuta le imprese ad andare oltre lo status quo, con PC incredibilmente leggeri, potenti e sicuri e un ecosistema connesso, per ambienti di lavoro di nuova generazione. Con questo convertibile aziendale compatto, tra i più leggeri al mondo, ed eccezionali schermi curvi, HP sta ridefinendo il modo in cui la tecnologia offre agli utenti aziendali di oggi ciò di cui hanno bisogno.

Il convertibile aziendale compatto e leggero

Oggi i professionisti sono sempre in movimento e hanno la necessità di spostarsi liberamente tra sale conferenze, campus, aeroporti, auto e ovunque li porti il loro lavoro. HP Elite Dragonfly è pensato per esprimere fortemente la propria personalità. Leggero e potente, offre una delle maggiori autonomie al mondo in un convertibile aziendale da 13 pollici con una durata della batteria di 24,5 oree la più recente connettività Wi-Fi 6. Il modulo opzionale 4G LTE classe Gigabitconsente di connettersi e collaborare ovunque ci si trovi con queto convertibile aziendale dotato di antenne LTE 4x4 HP Elite Dragonfly è anche uno dei primi convertibili aziendali al mondo in cui è preinstallato software per il benessere personaleHP WorkWell.

Leggero e resistente

Questo convertibile business compatto e dal peso di meno di 1 kg è realizzato in magnesio solo con lavorazione CNC, per la massima precisione e robustezza e con un’esclusiva colorazione iridescente denominata “Dragonfly Blue”. HP Elite Dragonfly è il primo notebook al mondo realizzato con plastica di cui è stata evitata la dispersione negli oceani.

Smart e personalizzato:

-Grazie al software HP WorkWell sarà possibile tenere sotto controllo i parametri legati alla propria salute anche mentre si lavora.

-Incoraggia agli utenti a fare delle pause e offre suggerimenti individuali per la produttività.

-HP aiuta gli utenti a trovare un migliore bilanciamento tra lavoro e vita privata con consigli personalizzati per il loro benessere.

Potente e sicuro

Progettato per rispettare le specifiche di destinazione e le esperienze chiave del programma di innovazione “Project Athena” di Intel. Il processore Intel Core vPro di ottava generazione assicura le massime prestazioni per le attività aziendali. La connessione Wi-Fi 6 offre velocità di trasferimento dei file fino a tre volte superiori, per prestazioni ottimali negli ambienti ad alta densità. HP Sure Sense difende dagli attacchi malware utilizzando la potenza dell’intelligenza artificiale, anche in mobilità. HP Sure Recover with Embedded Reimaging permette agli utenti di tornare velocemente operativi, ovunque e in qualsiasi momento.

Immersione totale con i monitor curvi Ultra-Wide

I professionisti oggi hanno bisogno della massima produttività quando sono in ufficio. Un dispositivo come HP Elite Dragonfly è perfetto per catturare idee, collaborare e lavorare in mobilità, ma è anche possibile dare vita a queste idee su straordinari monitor di grandi dimensioni, progettati per la produttività.

Monitor curvo Ultra-Wide HP S430c

Offre un’esperienza unica per un monitor curvo, con una diagonale di 43,4 pollici, equivalente a due schermi con una diagonale di 24 pollici. Include HP Device Bridge una nuova tecnologia che consente agli utenti di controllare contemporaneamente due PC.

Monitor curvo HP E344c

Questo schermo curvo ultrasottile con una diagonale di 34 pollici è pensato per gli utenti che desiderano connettersi facilmente sia in ufficio che da casa. Offre una migliore ergonomia grazie alla possibilità di configurazione in tre dimensioni, con inclinazione, rotazione e regolazione dell’altezza fino a 150 mm.