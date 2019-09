TeamViewer Pilot 2.0, realtà aumentata e integrazione totale

Gli auricolari indossabili RealWear, Vuzix e gli smart glass Epson ora possono essere integrati con Pilot 2.0 di TeamViewer per una migliore assistenza da remoto. Oltre all’integrazione già annunciata con smartphone e tablet basati su iOS e Android. TeamViewer Pilot espande ulteriormente le funzionalità del software di assistenza remota oltre al supporto IT nel mondo reale attraverso la Realtà Aumentata (AR) consentendo agli esperti di assistere da remoto gli utenti impegnati in operazioni complesse grazie alla condivisione in diretta di telecamere, annotazioni vocali e su schermo. Le aziende trarranno vantaggio da una più rapida risoluzione dei problemi, ridotti tempi di inattività e costi di viaggio e una migliore supervisione che aiuta a lavorare in ambienti di lavoro più sicuri.

Gli esperti del supporto IT nelle grandi aziende centralizzate possono utilizzare un computer o un dispositivo mobile smart per essere virtualmente presenti in loco e vedere in tempo reale ciò che gli addetti stanno constatando attraverso gli smart glass e gli auricolari. Grazie alla Realtà Aumentata possono creare annotazioni con frecce, disegnare a mano libera, guidare i vari passaggi proprio in corrispondenza degli oggetti che l’addetto in loco può vedere.

Con la tecnologia di TeamViewer Pilot, le aziende possono creare un "centro condiviso di esperti " che riduce le interruzioni del lavoro causate dalla carenza di personale qualificato. Questa soluzione supporta le aziende anche nel trasferimento di conoscenze e nella creazione di documentazione che può essere di aiuto anche per le persone in pensione. Le esigenze del mercato per tecnologie sempre più innovative stanno determinando la necessità di rivedere e ottimizzazione i processi di business che TeamViewer Pilot è in grado di accelerare e di mettere a disposizione.

Gautam Goswami, CMO di TeamViewer e responsabile dei prodotti

Per le realtà industriali o qualsiasi azienda che abbia un’ampia base di clienti o team di assistenza in campo diventa molto impegnativo avere la persona giusta fisicamente in loco per risolvere problemi immediati. Con TeamViewer Pilot, l’esperto può essere praticamente on-site in qualsiasi parte del mondo. Ora stiamo aggiungendo il supporto per auricolari e smart glass, in modo che gli operatori in campo e i tecnici dell'assistenza che lavorano su problemi complessi di assistenza, riparazione o funzionamento, possano essere assistiti visivamente da esperti da remoto potendo utilizzare entrambe le mani libere per eseguire istruzioni guidate e risolvere i problemi più rapidamente, migliorando notevolmente produttività e la soddisfazione del cliente.

Con un supporto in tempo reale e da remoto, il tecnico di assistenza può completare il suo intervento più rapidamente in qualsiasi situazione – che sia un palo dell'elettricità o una turbina eolica - riducendo i tempi di fermo macchina e migliorando i tempi di risposta. La guida visiva è particolarmente utile quando il problema è molto complesso da spiegare o quando le istruzioni audio sono difficili da ascoltare, per esempio in condizioni ambientali rumorose.

Molte aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, stanno adottando come standard gli smart glass e gli auricolari per la manutenzione, la riparazione e la formazione sul posto di lavoro. Ora con TeamViewer Pilot, gli esperti possono essere disponibili ovunque per affiancare e istruire il personale che deve scendere in campo quando si presentano i problemi. Gli esperti del supporto tecnico possono connettersi e collaborare in pochi secondi, indipendentemente da dove si trovi l’addetto dell’intervento, grazie all’uso degli smart glass e gli auricolari o semplicemente utilizzando uno smartphone o un tablet.

Altre nuove funzionalità includono:

-Supporto per dispositivi Android avviato dagli esperti: ora i responsabili del supporto possono avviare sessioni di intervento tecnico dai propri dispositivi mobili basati su Android per funzionalità multipiattaforma da mobile a mobile. Gli addetti, grazie a TeamViewer, possono ora supportare i loro utenti e clienti su qualsiasi dispositivo Windows, macOS, iOS e Android. Il personale ha solo bisogno di TeamViewer Pilot che può essere attivato sui propri auricolari, smart glass, smartphone o tablet.

-La migliore qualità video disponibile: TeamViewer Pilot ora offre frame rate più elevati, nonché miglioramenti della qualità delle immagini sia per lo streaming video che per le immagini che sono messe in pausa. Questi miglioramenti sono resi possibili utilizzando una larghezza di banda molto inferiore rispetto a quanto era richiesto in precedenza.

-La piattaforma di connettività di TeamViewer consente a clienti e utenti di godere di un vantaggio economico in quanto consente di sviluppare nuovi modelli di business, aumentare l'efficienza dei processi, ridurre o sostituire la presenza in loco e l'intervento manuale, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e promuovere la connettività e la collaborazione.