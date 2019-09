Rosenberger OSI e 3M, connettori affidabili per fibra ottica

Rosenberger OSI sigla una collaborazione strategica con 3M e sarà la prima ad abbinare connettori 3M Expanded Beam Optical Interconnect con la fibra ottica.

Il vantaggio principale di questa tipologia di connettore è da ricercarsi nei valori di attenuazione eccellenti, soprattutto nelle applicazioni monomodali.

Non solo, grazie al sistema ottico a fascio espanso, il connettore sviluppato da 3M è meno sensibile allo sporco, quindi sono possibili accoppiamenti multipli con minime operazioni di pulizia.

Attraverso la collaborazione con Rosenberger OSI, 3M mira a espandere ulteriormente le proprie attività di vendita e si affida all'esperienza di oltre 25 anni del leader europeo di soluzioni in fibra ottica e servizi per data center, reti locali, telecomunicazioni e industria.

3M Expanded Beam Optical Interconnect offre eccezionali valori di attenuazione per applicazioni monomodali - perdita di inserimento: <0,70 dB e perdita di ritorno:> 55 dB. Ottimizzato per la prossima generazione di data center, il connettore a fascio espanso è dotato di una ferula che supporta 12 fibre monomodali o multimodali.