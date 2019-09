DATA4, avviato il piano di espansione nel Sud Europa

DATA4 avvia il piano di espansione nel Sud Europa da oltre 200 milioni e punta su Italia e Spagna per rafforzare la sua presenza nell’Europa meridionale.

In seguito a un’attenta analisi del mercato sud-europeo, da cui sono emersi come trend predominanti la crescente richiesta di servizi di Cloud Storage e la sempre maggiore tendenza all'outsourcing dei servizi IT, DATA4 si è mossa in due direzioni chiave:

• la costruzione a Madrid di un nuovo campus Data Center.

Juan Vaamonde Country Manager di DATA4 in Spagna

Oggi la capitale spagnola si sta rivelando uno dei mercati emergenti più importanti nell’era dell'adozione del Cloud, complice anche il fatto che una percentuale sempre più alta di aziende ispaniche sta iniziando a spostare i propri servizi IT in Cloud.

• il potenziamento, a fronte di un incremento del 20% della domanda nel 2019, del Campus italiano di Cornaredo attraverso l’inaugurazione di un quarto Data Center iper-connesso di nuova generazione ‘NEXT GENERATION’ e la previsione dell’apertura di un quinto e un sesto Data Center. L’obiettivo è confermare la posizione strategica di DATA4 con cloud provider, clienti e partner italiani. La diffusione di DATA4 nell’Europa meridionale va infatti di pari passo con la possibilità di offrire gateway di connettività verso Africa, America e Asia.