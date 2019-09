Avaya si prepara a lanciare a Gitex molte novità di settore

Anche Avaya sarà presente a Gitex, dal 6 al 9 ottobre, con diverse novità di settore, presto disponibili sul mercato come parte integrante delle piattaforme UC e CC. A Dubai, dal 24 al 28 settembre, Avaya è pronta a continuare ad aiutare le imprese a realizzare tutto il potenziale dell’Intelligenza Artificiale.

A Gitex 2019 Avaya mostrerà anche le più recenti applicazioni basate sull'IA che ottimizzano i flussi di lavoro sia in un ambiente self-service che in un contact center. Questi strumenti diventano sempre più efficaci grazie all'impegno di Avaya nello sviluppo delle API, che utilizza un approccio basato su standard aperti e ha contribuito a consentire all'azienda di integrare rapidamente queste funzionalità basate sull'IA nelle sue piattaforme leader di mercato.

Una nuova piattaforma, in fase di rilascio al Gitex, consente di raggiungere un nuovo standard di settore e finalmente mantiene la promessa della UC di riunire tutte le applicazioni, i canali di comunicazione e gli strumenti di cui i dipendenti hanno bisogno oggi. Incorporando IA, automazione e analisi in un ambiente di lavoro realmente unificato di comunicazione e collaborazione digitale, la soluzione aiuterà i dipendenti a concentrarsi su ciò che è più importante, elevando così le loro esperienze, aumentando la loro efficienza e favorendo una forza lavoro più produttiva.

Avaya continua a investire nel settore nella creazione e fornitura di piattaforme UC e CC intelligenti, ma sostiene anche lo sviluppo di soluzioni di comunicazione che facilitano la parità di esperienze per tutti. Al Gitex presenterà una soluzione che aiuta a semplificare le comunicazioni, promuove la consapevolezza e il supporto, fornisce un facile accesso alle informazioni e aumenta la sicurezza per i disabili.

Ahmed Helmy, Vicepresidente – Cto di Avaya International

La nostra costante concentrazione su ciò che ci aspetta in futuro ci spinge a migliorare continuamente e a lavorare con partner tecnologici per fornire soluzioni che abbiano un impatto misurabile sul business dei nostri clienti. Poiché siamo consapevoli che oggi le aziende hanno bisogno di piattaforme flessibili e scalabili in grado di integrare facilmente le più recenti tecnologie, lavoriamo per garantire che il nostro approccio progettuale sia incentrato sull'essere aperti, convergenti e pronti per il cloud.