Salesforce Manufacturing Cloud facilita le attività dei team

Manufacturing Cloud di Salesforce è una soluzione industry per allineare team di vendita e operation per la pianificazione strategica dell’azienda manifatturiera. Manufacturing Cloud consente ai team commerciali e operativi di lavorare insieme fornendo una visione unificata del mercato e delle richieste dei clienti per prevedere, pianificare e guidare in modo più accurato le performance aziendali. Con Manufacturing Cloud, le aziende possono ora prevedere in maniera più precisa le richieste dei clienti e gestire al meglio le attività più utili al proprio business migliorando al contempo la customer satisfaction.

Cindy Bolt, SVP e GM di Salesforce Manufacturing

Nel settore manifatturiero, il continuo cambiamento delle richieste dei clienti e del mercato può avere un effetto devastante sui profitti. Per questo, essere in grado di capire in anticipo cosa sta accadendo sul mercato è fondamentale per la buona riuscita del business. Manufacturing Cloud colma il divario esistente tra i team di vendita e operativi garantendo al contempo attività più predittive e trasparenti, in modo che ciascuno possa costruire relazioni più profonde e più affidabili con i propri clienti.

Il lancio di Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud, il nuovo servizio di Salesforce ideato appositamente per il settore manifatturiero, offre nuovi livelli di visibilità e collaborazione tra si occupa delle vendite e chi gestisce l’operatività all’interno delle aziende del manifatturiero. La nuova soluzione consente di avere una visione migliore dei propri clienti attraverso nuovi sistemi di previsione delle attività, fornendo ai team interni maggiore visibilità sulle interazioni con ciascun cliente e stime di vendita più precise.

Le caratteristiche di Manufacturing Cloud includono:

-Sales Agreement consente alle aziende di unificare il run-rate con i dati archiviati nei sistemi ERP e i sistemi di gestione degli ordini con i termini contrattuali concordati (inclusi volumi e ricavi pianificati), in modo che sia i team operativi che della contabilità possano avere una visione a 360 gradi del cliente. Le eventuali modifiche da apportare al contratto vengono immediatamente integrate all’accordo di vendita esistente, garantendo sempre l’uso di un’unica fonte.

-Account-Based Forecasting fornisce alle aziende una visione completa delle attività in corso e di fare previsioni circa quelle future.

Oltre a Manufacturing Cloud, Salesforce rilascerà nuove soluzioni pensate appositamente per i team di produzione attraverso la piattaforma Sales 360 Customerforce.

-Einstein Analytics for Manufacturing offre agli account manager la possibilità di avere un’esperienza intelligente con KPI pronti all'uso circa lo status dell’account, il livello di diffusione di un prodotto e i progressi dell’accordo di vendita.

-Community Cloud for Manufacturing offre un nuovo modello preconfigurato specifico per i produttori che estende gli accordi di vendita ai partner di canale, consentendo loro di collaborare rapidamente e facilmente su lead e opportunità di vendita.

-MuleSoft Anypoint Platform dà accesso ai dati presenti in qualsiasi applicazione, fonte di dati o dispositivo, indipendentemente dal fatto che siano on-premise o in cloud.

La rete di partner Salesforce estende le potenzialità di Manufacturing Cloud sviluppando nuove soluzioni

Il vasto ecosistema di partner Salesforce permetterà di amplificare le potenzialità della nuova piattaforma. Ad oggi, i partner che hanno svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Manufacturing Cloud e che si impegnano ad alimentare la trasformazione digitale dei loro clienti attivi nel settore manifatturiero sono: Acumen Solutions, Deloitte, Rootstock.