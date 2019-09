In arrivo nuove soluzioni Cambium Networks per le aziende

Cambium Networks programma importanti novità per le reti aziendali per quanto riguarda l'offerta ePMP così da ampliare le opzioni di connettività wireless per WISP. Tre nuovi modelli di subscriber module (SM) offrono oggi agli operatori una scelta più ampia per creare reti capaci di soddisfare le attuali esigenze di throughput anche nelle condizioni ambientali più difficili. Queste novità nel portafoglio ePMP estendono ulteriormente le opzioni di connettività wireless per WISP e operatori aziendali e industriali che implementano le soluzioni Cambium Networks.

-Il Force 300-13 è adatto per collegamenti a corto raggio in applicazioni come il trasporto di dati per la videosorveglianza TVCC o per la connettività internet urbana. Il modulo supporta i canali a 20, 40 e 80 MHz e modulazioni fino a 256 QAM. L'unità offre un form factor ridotto e un'antenna a pannello integrata da 13 dBi che si adatta perfettamente a spazi ristretti o dove anche l'aspetto estetico è un fattore rilevante.

-Il Force 300-19 viene invece utilizzato per collegamenti a medio raggio ed è utile per gli operatori che preferiscono l'antenna a pannello rispetto a quella a disco. L'antenna a pannello è ideale per luoghi inadatti per le antenne paraboliche e offre prestazioni assolutamente simili.

-Force 300-19R è indicato per grandi aziende, applicazioni di tipo governative o industriali in cui la resistenza alle intemperie è un fattore chiave. Questo modulo offre anche canali di dimensioni ridotte da 5 e 10 MHz per applicazioni PTP (point-to-point) che lo rendono particolarmente utile nella banda di frequenza licenziata da 4,9 GHz.

Questi tre nuovi prodotti della linea ePMP Force 300 si aggiungono alle Force 300-16 e Force 300-25 per costituire una suite completa capace di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni per gli operatori di rete. I WISP possono così progettare e implementare rapidamente collegamenti ad alta affidabilità grazie al software gratuito LINKPlanner (oggi alla versione 5.1), ottimizzare la copertura di rete con cnHeat e monitorare le prestazioni e gestire la rete con la piattaforma di gestione end-to-end gratuita cnMaestro.