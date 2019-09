Pinterest stimola la collaborazione con nuovi strumenti

Pinterest introduce nuove funzionalità delle bacheche di gruppo per sollecitare ulteriori forme di collaborazione tra gli utenti.

Sempre più spesso, Pinterest è il luogo in cui le persone si ritrovano per collaborare in piccoli gruppi. Infatti, il 98% delle bacheche di gruppo è condiviso da almeno cinque persone, mentre il 77% è condiviso da due persone.

Oggi Pinterest presenta i suoi ultimi strumenti di collaborazione per le bacheche di gruppo pensati per rendere la pianificazione con gli altri ancora più semplice, incluse le reazioni per mostrare i feedback, la possibilità di ordinare i Pin per dare priorità alle idee preferite e un nuovo modo di comunicare con i membri direttamente nella bacheca.



L'annuncio di oggi include:

• nuove reazioni (cuore, applauso, lampadina, punto interrogativo per citarne alcuni) per dare un feedback sui Pin. Ad esempio, se si sta progettando un costume di Halloween di gruppo, è possibile identificare rapidamente quelli preferiti.

• nuove funzioni di ordinamento che consentono di organizzare le reazioni e i commenti per dare la priorità alle idee più popolari, aiutando così la realizzazione di un progetto. Presto sarà possibile inoltre ordinare i pin in base a chi ha aggiunto l'idea, e quando è stata salvata.

• nelle prossime settimane, Pinterest lancerà anche uno spazio ridisegnato per comunicare con il gruppo direttamente sulla bacheca, rendendo facile per i membri rintracciare rapidamente gli ultimi feedback in un unico posto.



Pinterest è un motore di ricerca visiva per trovare idee da mettere in pratica nella vita quotidiana, da ricette per la cena, a ispirazioni per la casa e lo stile e tanto altro ancora. Ad oggi le persone che utilizzano la piattaforma hanno salvato oltre 200 miliardi di idee in una vasta gamma di categorie, che possono essere scoperte da altri utenti con gusti simili attraverso la ricerca e le raccomandazioni.

Con sede a San Francisco, la piattaforma è stata lanciata nel 2010 e oggi conta oltre 300 milioni di utenti mensili in tutto il mondo.