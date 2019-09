Riello presenta Sentryum, l’UPS senza trasformatore

Tre modelli con tre taglie di potenza per una flessibilità di utilizzo al massimo: stiamo parlando della nuova linea di UPS Sentryum presentata da Riello UPS. Massima flessibilità e varietà di soluzioni offerte lo rendono ideale per ogni tipo di applicazione critica, dai Data Centre, all’area medicale, industria, trasporti e sistemi di emergenza, la serie Sentryum è disponibile nei modelli 10-15-20 kVA/kW con ingresso trifase/monofase e uscita monofase e nei modelli 10-15-20 kVA/kW con ingresso e uscita trifase.

Ampia gamma di soluzioni e design compatto

Riello UPS offre Sentryum in tre diverse soluzioni di telaio per soddisfare qualsiasi richiesta e applicazione di potenza critica:

-Compact: offre potenza senza pari - fino a 20 kVA @ pf1 - e autonomia - 12 minuti di backup per un carico tipico - in uno spazio estremamente ridotto (< 0.25 m2 e solo 0.17 m3).

-Active: estremamente compatto (< 0.35 m2 e solo 0.33 m3) ma eccezionalmente potente. Può fornire fino a 20 kVA (@pf 1) ed è possibile inserire al suo interno uno o due stringhe di batterie ottenendo differenti livelli di autonomia.

-Xtend: con un ingombro estremamente ridotto (< 0.4 m2 e < 0.5 m3) è possibile inserire fino a 3 stringhe di batterie, inoltre è possibile installare un trasformatore di isolamento o modificare facilmente il grado di protezione.

Alta efficienza

Grazie all’inverter IGBT a tre livelli e all'innovativo controllo digitale, Sentryum offre un'efficienza complessiva che raggiunge il 96,5% in modalità ON LINE. Sentryum offre i massimi livelli di disponibilità di energia senza declassamento, flessibilità ed efficienza energetica senza rivali con prestazioni superiori per qualsiasi piccolo Data Centre e applicazione “mission-critical”.

Disponibilità ad alta potenza

Sentryum è stato progettato per offrire piena potenza (kVA = kW) fino a una temperatura ambiente di 40 °C e fornire fino al 250% di corrente dell'inverter per 200 ms e il 150% per 300 ms. L'elevata disponibilità di sovracorrente consente al sistema di gestire carichi di picco improvvisi (senza intervento di bypass statico) e di fornire la corrente di corto circuito, se necessario, durante il funzionamento da batteria.

Massima affidabilità e disponibilità

Possibilità di configurazione in parallelo distribuito fino a 8 unità per sistema ridondante (N + 1) o in parallelo di potenza. La tecnologia avanzata e l'uso di componenti ad alte prestazioni, consente a Sentryum di fornire prestazioni eccezionali:

-minimo ingombro complessivo

-fattore di potenza in ingresso vicino a 1 con distorsione di corrente estremamente bassa f-attore di potenza in uscita unitario che lo rende adatto a qualsiasi applicazione Data Centre garantendo la piena disponibilità di energia senza declassamento

-uscita THDV estremamente bassa in ogni circostanza

-più potenza attiva rispetto ad un UPS tradizionale, garantendo maggiore flessibilità e margine nel dimensionare l'UPS per potenziali aumenti di carico futuri

-gestione intelligente della velocità delle ventole e del flusso di raffreddamento in conformità con temperatura ambiente e livello di carico, per preservare la durata della ventola e ridurre il livello di rumore.

Flessibilità

Sentryum è adatto per una vasta gamma di applicazioni, come ad esempio:

-modalità operative: ON LINE, ECO, SMART ACTIVE e STANDBY OFF

-modalità convertitore di frequenza

-Cold Start per accendere l'UPS anche in assenza di alimentazione di rete

-compatibilità con fonti energetiche di backup alternative (es. Batterie agli ioni di litio, supercondensatori)

-caricabatterie ad alta potenza per ottimizzare i tempi di ricarica in caso di autonomia prolungata

-doppia alimentazione di rete in ingresso

Comunicazioni avanzate

Sentryum è dotato di un ampio e intuitivo display touch screen a colori che fornisce informazioni, misurazioni, stati operativi e allarmi dell'UPS in diverse lingue. La schermata predefinita mostra lo stato dell'UPS, l'indicazione grafica del percorso energetico attraverso l'UPS e le condizioni operative dei vari moduli (raddrizzatore, batterie, inverter, bypass) all'interno dell'UPS.