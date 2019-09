Kingston A2000, l’upgrade ideale per notebook e desktop

Pagina 1 di 3

Kingston propone lo storage SSD NVMe PCIe A2000 come soluzione per dispositivi portatili e desktop, laddove sia importante equilibrare prezzo e performance.

Con la progressiva diffusione di questo tipo di formato per l’archiviazione dei dati, l’adozione di storage PCIe di tipo NVMe sta diventando sempre più popolare. È sempre più frequente trovare soluzioni, anche di fascia media, tra notebook e macchine da scrivania, che adottano questa tecnologia.



Rispetto a una unità SSD su bus Serial Ata, una connessione di questo tipo offre velocità 3 – 6 cinque volte più veloci, con effettivi vantaggi per chi elabora dati con grande frequenza e per la gestione di archivi voluminosi.

Kingston A2000 si pone a metà strada, tra le soluzioni entry-level come la Serie A1000, che abbiamo provato alcuni mesi fa, e i device ad alte prestazioni pensate per il gaming e i sistemi high-end. Proprio per questo può rappresentare l’upgrade indicato per alcuni portatili e può costituire un valido aggiornamento anche per desktop home e Soho di recente introduzione sul mercato.

La differenza con i diffusi e (oggi) conveniente storage SSD in formato da 2,5” è netta, con performance dichiarata di circa 2,2 GByte/s in lettura e 2 GByte/s in scrittura.

Adottando un simile dispositivo è possibile dimezzare i tempi di caricamento del sistema operativo e dei software più onerosi, rendendo l’intero sistema molto più reattivo e dinamico alle sollecitazioni dell’utente.



Il formato SFF M.2 2280 lo rende compatibile con assemblati in formato micro-ATX e ATX, ma anche per sistemi microPC, Ultrabook e notebook in generale.

La gamma è disponibile con capacità di 250 GByte, 500 GByte e 1 TByte e prezzi di attacco del listino di 54,72 euro per il formato più piccolo, sino ai 151,44 euro per l’unità più capiente. Si tratta di prezzi interessanti e prossimi a quelli di alcuni competitor su bus Serial Ata.

A2000 è un drive con funzioni di crittografia automatica che supporta la protezione dei dati end-to-end mediante tecnologia crittografica hardware XTS-AES a 256-bit. L’unità dispone di supporto integrato per le funzionalità eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker. Per la gestione della sicurezza dei dati, il meccanismo adottato è trasparente e facilmente integrabile con le suite più diffuse. Ciò permette l’uso di software di produttori terzi con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2, come Symantec, McAfee, WinMagic e altre.

Con un MTBF di 2 milioni di ore e una garanzia di ben 5 anni, Kingston A2000 rappresenta a tutti gli effetti una valida scelta per assemblare nuovi PC e per un aggiornamento efficace dal costo contenuto.