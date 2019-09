Centro Computer rinnova il sito e si avvicina alle imprese

Centro Computer supporta attivamente clienti e imprese e arricchisce l’offerta dei servizi IT; il nuovo sito offre contenuti interessanti e una grafica moderna.

Accanto ai servizi in cloud per il controllo e il monitoraggio remoto dell’infrastruttura IT, le soluzioni di print management, che consentono anche di gestire tutto il processo di digitalizzazione di documenti e contenuti, i servizi di unified communication per comunicare e collaborare in modo più veloce ed efficiente, Centro Computer propone innovative soluzioni di digital signage e di realtà virtuale e aumentata.

Il nuovo sito è stato creato per rispondere anche alle esigenze e alle domande dei clienti che possono trovare nelle varie sessioni, oltre all’area a loro specificamente dedicata, tutte le informazioni e risposte a ogni tipo di problema, con la modalità di avviare delle chat con il customer care nel caso di richieste urgenti. Nel nuovo sito trovano spazio le voci dei tanti clienti che grazie alla consulenza, ai servizi e all’offerta tecnologica di Centro Computer sono riusciti a far fronte, con successo, alle specifiche esigenze di business.

Queste ultime sono applicazioni su cui l’azienda sta puntando molto, anche grazie alla partnership siglata con EON Reality, società leader nello sviluppo di software e contenuti per i dispositivi di Mixed Reality, che dal 1999 ha sviluppato lo standard de facto per il software basato su Realtà Virtuale e Aumentata e che supporta qualunque dispositivo, dai telefoni cellulari fino a grandi cupole immersive. Per far conoscere ai clienti la suite integrata di prodotti di altissima qualità per le aziende, Centro Computer, insieme a EON Reality, HP, Microsoft e Samsung, ha organizzato per il 23 ottobre un incontro a Casalecchio di Reno (BO), per presentare ai clienti l’evoluzione dal CAD 3D alla Realtà Virtuale e Aumentata.