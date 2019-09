reichelt elektronik, e-commerce e competence center in italiano

reichelt elektronik, distributore online di elettronica e tecnologie IT, annuncia il lancio del suo canale e-commerce e del competence center in lingua italiana.

Il sito di online shopping offre oltre 110.000 prodotti a catalogo, tra i quali componenti elettrici ed elettronici, strumenti di misurazione, articoli smart home, schede di sviluppo, computer a singola scheda, alimentatori, sistemi di illuminazione, PC e un’ampia gamma di tecnologie informatiche ed elettronica di consumo. Consumatori e aziende italiane potranno acquistare online in modo semplice, sicuro e conveniente. L’operazione rafforza l’espansione del business di reichelt a livello internazionale.

Negli ultimi anni reichelt elektronik ha esteso la presenza sul mercato globale rendendo disponibile la sua offerta attraverso canali di acquisto in sei lingue, quattro valute e servizi di spedizione in 128 Paesi in tutto il mondo. L’azienda è oggi un player di riferimento nel settore della distribuzione in Europa.

Ulf Timmermann, CEO di reichelt elektronik

Siamo molto lieti di annunciare il lancio del nostro negozio online in lingua italiana. Negli ultimi anni, grazie ad alcune partnership, siamo riusciti a creare un buon rapporto commerciale con l’Italia, ora il nostro obiettivo è quello di lavorare per rafforzare ed espandere le relazioni esistenti. Il nostro intento è quello di crescere velocemente nei segmenti strategici di reichelt elektronik, che comprendono componenti attive, passive e meccaniche, schede per sviluppatori come Raspberry Pi, prodotti di illuminazione e tecnologia intelligente, alimentatori, tecnologie di misurazione, strumenti e componenti IT.

Il marchio RND – di proprietà della nostra holding Dätwyler Group e distribuito dalle nostre consociate Distrelec e Nedis, oltre che da noi – gioca un ruolo chiave nella nostra strategia grazie a caratteristiche quali l’alta qualità delle componenti elettroniche e un prezzo ragionevole.

... Per i nostri product manager e per il nostro supporto tecnico il motto è “Walk the Talk”. Offriamo, infatti, prodotti scelti personalmente dai nostri consumatori. Inoltre, sia i product manager sia i tecnici del servizio di supporto sono esperti delle diverse tecnologie e per questo sono in grado di fornire i migliori prodotti possibili ai nostri clienti, oltre a ottimi consigli.

Grazie alla significativa esperienza maturata in mercati internazionali quali Francia, Olanda, Polonia e Regno Unito, reichelt elektronik sa esattamente ciò che è indispensabile per avere successo anche nel mercato italiano.

È fondamentale che il customer service soddisfi standard di alto livello, ma è altrettanto importante che tutti i prodotti vengano inviati ai nostri clienti con tempestività. Attualmente i tempi di spedizione in Italia richiedono solo quattro giorni, per oltre 110.000 prodotti disponibili. L’implementazione di una logistica rapida ed efficiente è la ragione del successo di reichelt a livello internazionale. Nel 2016 a seguito dell’ampliamento del centro logistico della sede principale di Sande, in Germania, reichelt ha raddoppiato la sua capacità di stoccaggio e incrementato la sua gamma di prodotti, raggiungendo quasi 10.000 spedizioni al giorno.

A differenza di altri distributori, reichelt elektronik ha sviluppato, costruito e implementato i propri processi logistici. Una scelta che ha permesso all’azienda di essere più agile sul mercato grazie alla possibilità di intervenire sul software utilizzato (ERP, acquisti, logistica…) e adattarlo rapidamente a nuove esigenze e a nuovi mercati come l’Italia.