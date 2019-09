Rubrik e NetApp, data management policy-based sul cloud

Rubrik Cloud Data Management per NetApp StorageGRID rappresenta lo sforzo congiunto delle due società per la gestione del dato policy-based sul cloud.

La piattaforma include uno storage a oggetti di livello enterprise per automatizzare la gestione del ciclo di vita dei dati attraverso la semplice console di controllo di Rubrik. StorageGRID serve invece come target cloud-scale di archiviazione a oggetti. Questo consente alle aziende di trovare e ripristinare rapidamente macchine virtuali, database, file e altro ancora, indipendentemente dalla loro posizione - in Rubrik, in StorageGRID o nel cloud pubblico.

Con Rubrik Cloud Data Management per NetApp StorageGRID, i team IT possono alimentare nuove applicazioni di business ottimizzando in modo rapido e veloce costi e performance su larga scala.

Wendy Bahr, Chief Commercial Officer di Rubrik

La combinazione tra la nostra avanzata piattaforma di data management e lo storage a oggetti di livello enterprise di NetApp offre una soluzione potente alle aziende che desiderano accelerare e semplificare la gestione del ciclo di vita dei dati on-prem e nel cloud. NetApp è un partner strategico per Rubrik, e crediamo che questa soluzione scalabile possa ridurre le complessità legate alla protezione dei dati man mano che gli stessi continuano a crescere.

Questa soluzione offre automazione policy-based per semplificare tutti gli aspetti del data management e consentire una ricerca globale a livello di file. In questo modo i clienti avranno accesso immediato a enormi quantità di dati non strutturati. Di fatto, la piattaforma Cloud Data Management di Rubrik organizza e protegge i dati on-prem, nelle sedi remote e nel cloud. Gli utenti possono eliminare le schedulazioni manuali dei job con semplici backup basati su policy e con un’archiviazione su cloud pubblici o privati, compreso NetApp StorageGRID.

Tra le principali funzionalità di questa soluzione congiunta vi sono:

• Semplicità policy-based: Rubrik Cloud Data Management per NetApp StorageGRID offre un motore di policy che automatizza la gestione del ciclo di vita dei dati, ottimizzando al tempo stesso prestazioni, latenza, costi e compliance.

• Scalabilità cost-effective: i clienti possono gestire con semplicità la crescita rapida dei dati, evitando per i dati secondari e in archivio costosi forklift upgrade. Una scalabilità lineare consente ai team di crescere con il ritmo desiderato.

• Mobilità nel cloud: i team IT possono migrare con semplicità verso il proprio cloud provider di riferimento e spostare archivi NAS anche da petabyte direttamente su NetApp StorageGRID.